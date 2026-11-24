Microsoft declaró un código rojo interno para rehacer la forma en que previene y responde a fallas masivas de sus servicios, luego de una interrupción de 24 horas que afectó a Exchange Online, Outlook y Teams y dejó al descubierto debilidades en sus sistemas de ingeniería y en su manejo de la crisis.

La caída ocurrió el 12 y 13 de noviembre. Afectó a gobiernos de Australia, Japón y Estados Unidos, retrasó a empresas de operaciones bursátiles y alteró las comunicaciones de aerolíneas. Además del correo en la nube de la empresa (Exchange Online), Outlook y Teams, la falla alcanzó al asistente de inteligencia artificial Copilot y a otros productos de Microsoft 365.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Microsoft, Aerolíneas, Bancos y Apple: Las Fallas que Pusieron en Jaque a Estados Unidos

Microsoft atribuyó la falla a un defecto de escalabilidad de Windows, introducido en julio y no detectado a tiempo. La empresa descartó que el incidente tuviera relación con actividad cibernética o con agentes de inteligencia artificial. El director ejecutivo, Satya Nadella, ofreció una disculpa pública por la interrupción.

De acuerdo con memorandos internos de la compañía, el código rojo (Code Red, en los documentos) es la categoría más alta de urgencia y significa que el tema pasa a ser el trabajo prioritario de los equipos. El 20 de noviembre, el presidente de M365 Core, Jason Henderson, escribió al personal que fue el incidente de mayor impacto en clientes en la historia de Exchange Online. Según su memorando, nunca tantos clientes habían estado sin correo durante tanto tiempo.

Otro memorando, fechado el 23 de noviembre y firmado por Amanda Silver, vicepresidenta corporativa que supervisa M365 Core y Work IQ, la plataforma de inteligencia laboral de la empresa para agentes de IA, describe cómo se vivió la crisis dentro de la compañía. Los ingenieros trabajaron en una "niebla de guerra": pese a que se desplegó a personal de primer nivel, los equipos intercambiaron más de 11 mil mensajes en 11 chats de Teams. Les costó mantener una imagen clara de las hipótesis y las decisiones porque los datos de diagnóstico estaban dispersos en sistemas internos de seguimiento fragmentados.

Silver añadió que Charles Lamanna, vicepresidente ejecutivo de Copilot, Agentes y Plataforma, dijo en una revisión del código rojo que el componente afectado había acumulado el equivalente a unos diez años de fallas aceptables.

Para corregir el rumbo, Silver planteó cinco líneas de trabajo centradas en reducir la carga del sistema durante una falla, dividir el tráfico por regiones geográficas y acelerar los mecanismos de recuperación. Microsoft fijó la meta de resolver a nivel mundial los incidentes futuros en menos de una hora y prevé usar agentes de IA para que los ingenieros interpreten más rápido los datos del estado de los sistemas.

Henderson tendrá reuniones diarias con el equipo de liderazgo de Substrate, que supervisa al grupo de ingeniería responsable de los servicios base de Microsoft 365, además de revisiones semanales para dar seguimiento a las acciones derivadas de la caída. En su memorando, reconoció que todo el trabajo de los últimos años no bastó para proteger a la empresa el jueves 12 y dijo haber hecho una revisión a fondo de los problemas organizacionales y estructurales que permitieron las fallas.

En otro memorando de principios de este mes, Henderson ya advertía que los parches urgentes para los servicios centrales de Microsoft 365 tardaban demasiado en llegar a todo el mundo. Como ejemplo, citó un incidente distinto en el que una corrección urgente tardó entre cinco y seis días en aplicarse a nivel mundial. Para los problemas de seguridad más urgentes, escribió, la meta es pasar de la detección a un despliegue seguro en una hora, y reconoció que todavía no están en ese punto.

Un portavoz de Microsoft sostuvo que el trabajo no termina cuando se restablece el servicio, que los equipos siguen trabajando de manera continua para aplicar las lecciones aprendidas y que la empresa busca no solo resolver los fallos, sino hacer todo lo posible por evitar nuevas interrupciones.

CT