Senegal recupera oficialmente el título de la Copa Africana de Naciones 2025, después de que el organismo internacional revocara la decisión de la Confederación Africana de Futbol (CAF) que había declarado campeón a Marruecos por la vía administrativa.

La clave del fallo está en que el partido pudo reanudarse y terminarse sobre el terreno de juego. El TAS consideró que la decisión del árbitro de continuar el encuentro no podía ser revisada como una infracción de las reglas, por lo que el resultado deportivo debía mantenerse.

La decisión fue anunciada este martes 24 de noviembre de 2026, luego de que el TAS analizara la apelación presentada por la Federación Senegalesa de Futbol (FSF) contra la CAF y la Federación Real Marroquí de Futbol. El fallo fue aprobado por unanimidad.

¿Qué pasó en la final de la Copa Africana de Naciones 2025?

La controversia se originó el pasado 18 de enero, durante la final disputada en Rabat. Senegal y Marruecos llegaron al tiempo agregado con el marcador sin goles, cuando el árbitro señaló un penalti a favor del conjunto anfitrión, tras una revisión del VAR.

La decisión provocó la indignación de los futbolistas senegaleses, quienes abandonaron momentáneamente el terreno de juego en señal de protesta. Después de aproximadamente 14 minutos, los jugadores regresaron y el encuentro se reanudó.

Brahim Díaz falló el penalti y, durante la prórroga, Pape Gueye marcó el gol que le dio a Senegal el triunfo por 1-0.

Sin embargo, el 17 de marzo, la CAF modificó el resultado y declaró a Senegal perdedor por abandono, otorgándole a Marruecos una victoria administrativa de 3-0.

La federación senegalesa llevó el caso ante el TAS, que finalmente anuló la resolución del Comité de Apelación de la CAF y restableció la decisión disciplinaria original.

En su resolución, el tribunal consideró que el árbitro tenía la autoridad para decidir si el partido debía reanudarse o terminarse definitivamente. Al permitir que el encuentro continuara, entendió que ambos equipos estaban nuevamente en el campo y habían aceptado jugar.

Por ello, el TAS concluyó que no existió un error de derecho y que los artículos 82 y 84 del reglamento de la Copa Africana no eran aplicables al caso.

Con este fallo, Senegal recupera el campeonato continental que había ganado en la cancha. Marruecos, por su parte, manifestó su intención de explorar nuevas vías legales para impugnar la decisión.