Un camión tipo tortón arrastró a un automóvil sobre el Periférico Raúl López Sánchez fueron captadas por otro automovilista, luego de registrarse un aparatoso accidente vial durante la tarde del lunes.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14:15 horas, sobre el Periférico Raúl López Sánchez, a la altura de la calzada Instituto Politécnico Nacional, poco antes de llegar al Fraccionamiento Viñedos, en dirección hacia Gómez Palacio, sobre los carriles laterales.

En el video se observa cómo un camión impacta el costado de un automóvil y, posteriormente, lo arrastra varios metros con su parte frontal, hasta detener su marcha frente a un señalamiento de alto.

Cabe señalar que, hasta el momento, se desconoce si alguna persona resultó lesionada durante el percance, ya que, al momento de la llegada de las autoridades al lugar, ambos conductores involucrados ya se habían retirado.