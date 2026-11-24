Una mujer resultó lesionada y fue trasladada a un hospital tras un choque entre dos automóviles en el cruce de avenida 5 y calle 10 en la ciudad de Córdoba, Veracruz. En el accidente se vieron involucrados un automóvil gris y otro de color blanco.

Presuntamente, se trató de un llamado 'semaforazo' y tras el impacto, el vehículo gris donde viajaba la mujer perdió el control, chocó contra un automóvil estacionado y terminó sobre la acera. Todo ocurrió durante la mañana de este martes. La conductora fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja y trasladada a un hospital.

Policías estatales y municipales, así como Tránsito y un perito, acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes para deslindar responsabilidades.