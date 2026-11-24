Una noche de tensión vivieron habitantes del ejido Mochis, en el municipio de Ahome, luego de que se reportara una persecución y detonaciones de arma de fuego durante la noche del lunes 23 de noviembre.

De acuerdo con reportes y testimonios de habitantes, los hechos habrían iniciado cuando elementos de la Secretaría de Marina intentaron detener una camioneta cuyos ocupantes presuntamente emprendieron la huida.

En videos compartido a través de medios digitales se observa cómo vecinos optaron por resguardarse en sus viviendas, mientras que algunos establecimientos comerciales cerraron sus puertas. Esto habría provocado una persecución por distintas calles de la comunidad, donde se escucharon ráfagas de disparos que alarmaron a los habitantes.

Uno de los puntos donde se reportaron detonaciones fue en las inmediaciones del cruce de las calles 16 de Septiembre y Guadalupe Victoria. Posteriormente, se reportó la llegada de más unidades de las fuerzas federales, así como la instalación de puntos de revisión en los accesos a la comunidad y en la zona del libramiento.

Durante la mañana de este martes, habitantes de la zona reportaron sobrevuelos de helicópteros de la Marina, por lo que creció la tención ante un contecimiento de alto impacto.

Hasta el momento, no se ha informado oficialmente sobre personas detenidas, lesionadas o fallecidas, ni sobre posibles aseguramientos derivados de estos acontecimientos.