Un hombre fue localizado sin vida sobre la banca de una plaza pública ubicada en el cruce de las calles Hidalgo y Privada Campeche, en la colonia Nova Apodaca, en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

Hasta este punto se movilizaron elementos de la Policía de Apodaca y rescatistas de Protección Civil, quienes le brindaron atención médica al sujeto, pero ya no contaba con signos vitales. Policía de inmediato acordonaron el área para comenzar con las investigaciones correspondientes y determinar la causa del deceso.

El hombre fallecido fue identificado solo con el nombre de Marcelo, quien vivía cerca de esta plaza pública. Hasta el momento, las autoridades informaron que la presunta razón por la cual el sujeto falleció fue por una hipotermia.

Debido al despliegue de las autoridades, vecinos intentaban acercarse a esta plaza pública para tratar de descubrir lo que estaba pasando.

Minutos más tarde a este lugar llegaron elementos del Servicio Médico Forense para trasladar el cuerpo del sujeto y comenzar con las labores correspondientes. Será durante las próximas horas cuando los elementos den más información sobre este caso.