En Aguascalientes, un perro localizó un feto enterrado en una vivienda de la comunidad El Puerto, en el municipio de El Llano. La Fiscalía General del Estado confirmó que el hallazgo ocurrió la tarde del domingo.

De acuerdo con las autoridades, el producto tenía aproximadamente cinco meses de gestación y fue localizado en un domicilio ubicado sobre la calle Francisco Montes de Oca.

El reporte se recibió alrededor de las 17:30 horas, luego de que vecinos solicitaran apoyo a los cuerpos de emergencia al observar lo que el perro llevaba en el hocico.

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Al sitio acudieron autoridades, quienes resguardaron el feto y solicitaron la intervención de personal de la Fiscalía. Posteriormente, peritos realizaron el levantamiento de indicios y trasladaron el producto al Servicio Médico Forense (SEMEFO).

De acuerdo con las primeras investigaciones periciales, hasta el momento no se ha determinado la identidad, el mecanismo ni la causa de muerte. Las autoridades mantienen las indagatorias para establecer el origen del producto e investigar si pertenecía a los propietarios del inmueble donde fue localizado.