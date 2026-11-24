La Secretaría de Educación de San Luis Potosí confirmó modificaciones en los horarios de entrada y salida de estudiantes de primaria y secundaria, como parte de las medidas preventivas ante el descenso de las temperaturas.

Los ajustes se aplicarán en planteles de las cuatro regiones del estado y permanecerán vigentes hasta que concluya la temporada invernal.

Además, las autoridades permitirán que los alumnos complementen sus uniformes con chamarras, suéteres, sudaderas y otras prendas abrigadoras, sin importar que sean de un color o diseño distinto al establecido por cada institución.

La dependencia también informó que las escuelas deberán mantener abiertos sus accesos en los horarios habituales, para que madres y padres de familia puedan llevar a sus hijos antes del horario de ingreso ajustado, de acuerdo con sus necesidades laborales o personales.

Por otra parte, se reforzarán los filtros sanitarios en los centros educativos para detectar oportunamente síntomas de enfermedades respiratorias y prevenir contagios entre la comunidad escolar.

Las medidas buscan proteger la salud de niñas, niños y adolescentes durante la temporada de bajas temperaturas.