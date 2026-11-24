Entre el 18 y el 22 de noviembre, 14 mil 374 aspirantes presentaron examen para la Segunda Vuelta UNAM 2026 en la modalidad Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED), si estás entre los interesados en ingresar a la Universidad Nacional Autónoma de México, en N+ te adelantamos cuándo salen los resultados.

La Máxima Casa de Estudios indicó que para atender a las recomendaciones emitidas por la Comisión Técnica de Personas Expertas para la Revisión del Examen de Ingreso a la Licenciatura, la prueba de admisión se aplicó de manera presencial a través de tabletas facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

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¿Cuándo salen los resultados de la Segunda Vuelta UNAM 2026?

De acuerdo con la convocatoria del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia (SUAyED) para el ciclo 2026-2027-2, los resultados se publicarán el 9 de diciembre de este año.

Para conocer si estás entre los aspirantes seleccionados deberás ingresar a TU SITIO (con el correo y contraseña que registraste) a través de la página www.case.unam.mx, y dar clic en la opción "Resultados Concurso Licenciatura Noviembre 2026".

Para evitar fallas de conexión, la UNAM recomienda no utilizar buscador e ingresar directamente a la página web antes mencionada.

Toma en cuenta que en caso de resultar seleccionado para el SUAyED, deberás completar tu examen diagnóstico de inglés en línea, y responder la hoja de datos estadísticos. De este modo podrás obtener tu diagnóstico del examen.

¿Qué sigue tras Examen de Segunda Vuelta SUAyED de la UNAM?

La Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE) de la UNAM mantiene publicadas las fechas clave que deben tomar en cuenta los aspirantes tras la aplicación del examen de selección.

A continuación hallarás el Calendario de Actividades y Proceso de Ingreso a Licenciatura 2026-2027-2

9 de diciembre 2026: publicación de resultados SUAyED.

10 de diciembre 2026 a 11 de enero 2027: Programa de Apoyo (PAI) para personas aspirantes seleccionadas a una carrera en sistema SUAyED.

18 al 27 de enero 2027: entrega documental y obtención de documentos de ingreso.

25 al 29 de enero 2027: Inscripción en planteles.

2 de febrero de 2027: Inicio del Ciclo Escolar 2026-2027-2.

Link para seguimiento de Resultados Segunda Vuelta SUAyED 2026

Como te adelantamos, podrás dar seguimiento a tu proceso a través de la página oficial de la Coordinación de Administración y Servicios Escolares (CASE) de la UNAM, a través del link: www.case.unam.mx.

Una vez dentro, debes ingresar con tu correo y contraseña al apartado "TU SITIO", donde podrás encontrar el apartado enfocado en los Resultados del Concurso de Licenciatura de Noviembre de 2026.