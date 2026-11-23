La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) avanzó 71 posiciones en el QS Sustainability Rankings 2027, con lo que se colocó como la institución de educación superior más sustentable de México y la segunda mejor evaluada de América Latina.

De acuerdo con información de la universidad, la institución alcanzó el lugar 151 a nivel mundial, con una calificación de 88.8 puntos, resultado que representa su mejor evaluación hasta ahora en este ranking internacional.

El avance estuvo acompañado de mejores puntuaciones en las tres categorías que integran la evaluación, particularmente en Educación Ambiental, Intercambio de Conocimiento y Buen Gobierno.

¿Qué hace la UNAM para ser una universidad sustentable?

Eduardo Vega López, titular de la Coordinación Universitaria para la Sustentabilidad, explicó que uno de los factores que contribuyeron a este resultado fue la incorporación y actualización de materias relacionadas con la sustentabilidad en los programas de licenciatura y posgrado.

Una primera estimación de la universidad identifica cerca de 650 asignaturas con contenidos de sustentabilidad en distintos programas de licenciatura.

También destacó el impulso a la investigación interdisciplinaria y la incorporación de criterios de sustentabilidad en las actividades académicas, la gestión institucional y la vida comunitaria de sus distintos campus y planteles.

Estas acciones forman parte de la Estrategia de Resiliencia y Sustentabilidad que la UNAM implementa desde 2024.

Además, la universidad trabaja en la conservación de sus áreas naturales y en el aprovechamiento más eficiente del agua dentro de sus instalaciones.

¿Qué lugar ocupa la UNAM entre las universidades de México?

En el QS Sustainability Rankings 2027 aparecen 21 instituciones de educación superior mexicanas. La UNAM ocupa el primer lugar nacional, seguida por el Tecnológico de Monterrey, que se ubicó en la posición 259 mundial, y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), en el sitio 775.

En América Latina, la universidad mexicana ocupa el segundo puesto, únicamente detrás de la Universidade de São Paulo, de Brasil.