Ha comenzado la cuenta regresiva para las vacaciones de diciembre que comenzarán poco antes de las fiestas y se extenderán hasta la primera semana de enero, pero incluso con estos días extra para las y los estudiantes de nivel básico, serán menos días que el año pasado. ¿Por qué? ¿Cuánto falta para el periodo? Te decimos las fechas clave en el calendario escolar de SEP 2025-2026.

Previamente te hemos dado a conocer que algunos estudiantes no tendrán clases del 23 al 27 de noviembre, así como el motivo por el que se suspenderán las actividades escolares en el nivel básico.

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¿Cuánto falta para las vacaciones de diciembre 2026?

De acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las vacaciones de invierno inician el lunes 21 de diciembre 2026, aunque el último día de clases es un viernes previo.

Por ello, si tomamos en cuenta desde este 22 de noviembre, faltan 26 días para la última jornada escolar antes del inicio de las vacaciones.

Antes de este momento, se realizará el último puente del año el 27 de noviembre de 2026 por la realización de la última junta de Consejo Técnico Escolar.

¿Por qué durarán menos las vacaciones?

En comparación con el periodo del año pasado, en el ciclo escolar 2026-2027 las vacaciones de invierno concluirán el 6 de enero, marcando el regreso a las aulas el jueves 7 de enero.

La duración es menor debido a que el año lectivo anterior el asueto terminó el viernes 9 de enero, siendo el regreso a las actividades el lunes 12 de enero 2026. Esto fue debido a los talleres para personal docente y directivo, que se realizaron los primeros días del año.

En el ciclo escolar actual, estos cursos no están agendados, por lo que el regreso será igual para el personal docente y para los estudiantes.