Un hombre hasta el momento no identificado murió ahogado este domingo en la playa Barra Norte, en el municipio de Tuxpan, luego de ser arrastrado por la corriente mar adentro.

De acuerdo con los reportes, la víctima fue vista cuando era arrastrada por el oleaje hasta que desapareció bajo el agua. Minutos después, el movimiento de la marea devolvió el cuerpo hacia la orilla.

Los hechos ocurrieron este domingo 22 de noviembre, cuando elementos de la Policía Municipal, Marina, Ejército Mexicano y Policía Estatal acudieron al sitio para tomar conocimiento y acordonar la zona.

Posteriormente, peritos criminalistas y policías ministeriales realizaron las diligencias correspondientes y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicará la necropsia de ley. La Fiscalía General del Estado (FGE) informó acerca de la apertura de una carpeta de investigación por estos hechos.