Una filtración de agua provocó la caída de aproximadamente 9.20 metros cuadrados de plafón al interior de una plaza comercial Galerías Serdán ubicada sobre el Boulevard Hermanos Serdán en Puebla capital, lo que generó alarma entre los visitantes.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la acumulación de humedad debilitó la estructura hasta ocasionar el desprendimiento del material.

Tras recibir el reporte, elementos de protección civil estatal acudieron al establecimiento para inspeccionar el área, delimitar el perímetro y verificar las condiciones de seguridad en el inmueble.

A pesar de lo aparatoso del incidente no se registraron personas lesionadas.

Con información de Ana Celia Lara

JAPR