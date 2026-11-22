Cerca de las 4:00 horas de este domingo, otro motociclista perdió la vida sobre la carretera La Borrega-La Torreña, en el municipio de Gómez Palacio, al verse involucrado en un accidente con una camioneta.

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta impactó de manera frontal a la motocicleta en la que viajaban dos menores de edad, provocando que ambos salieran proyectados sobre la carpeta asfáltica.

El conductor, identificado como Jesús Ernesto, de 15 años, quedó tendido sobre el pavimento y perdió la vida en el lugar debido a las lesiones sufridas. Mientras tanto, su acompañante, identificado como Yosgar, de 14 años, resultó lesionado y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Luego del impacto, el conductor de la camioneta huyó en dirección al ejido La Luz; sin embargo, fue alcanzado por elementos de la Policía Municipal, quienes intervinieron luego de lo ocurrido.