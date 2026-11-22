Otro accidente en el que un motociclista perdió la vida se registró alrededor de las nueve de la mañana de este domingo, sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura de la Feria de Gómez Palacio, lo que generó la movilización de las autoridades.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de la motocicleta circulaba por la vialidad cuando, por causas que aún no se han precisado, se impactó contra un poste de señalamiento tipo bandera. Debido a la fuerza del choque, el hombre perdió la vida en el lugar.

El occiso fue identificado como Ángel, de 24 años, cuyo cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) para la realización de la necropsia de ley y los procedimientos correspondientes.