Roger Ángel Pérez, un motociclista de 39 años de edad, murió el pasado 18 de noviembre, luego de caer en un socavón sobre el Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso, en la colonia Jardín Balbuena de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México (CDMX). Te decimos las claves del caso.

Roger llevaba a su hijo mayor a la escuela cuando cayó en la oquedad, perdió el control de la unidad y se estrelló contra un árbol.

Ese día del accidente, Roger y su hijo, como todos los días, recorrerían de madrugada los más de 16 kilómetros desde su hogar hasta el Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Azcapotzalco, donde estudiaba su hijo Alí, pero todo cambió en el camino por un socavón, que ya había sido reportado a las autoridades, aseguraron vecinos de la zona.

Ese miércoles, Alí de 15 años de edad vio morir a su padre, luego fue trasladado hasta el Hospital General de Zona Número 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en la alcaldía Iztacalco, donde lo reportaron delicado, pero estable. Al día siguiente, fue dado de alta y sigue recuperandose de las lesiones físicas, pero sobre todo del dolor emocional por la pérdida de su padre.

Despedida de Roger, duro golpe para su familia

Peritos de la Fiscalía capitalina llegaron al Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso y realizaron el levantamiento del cuerpo en la vialidad primaria que conecta con puntos importantes para la movilidad en la ciudad. Luego llegó una cuadrilla para reparar el socavón.

El 19 de noviembre, entre flores blancas, veladoras y fotografías de la víctima, la familia y seres queridos de Roger le dieron el último adiós en su vivienda en la colonia Ramos Millán. La esposa de Roger, Lizbeth Esparza, manifestó sentirse muy mal, ya que además de tener que lidiar con el fallecimiento de su marido, tiene que atender los trámites administrativos.

Mientras se llevaba a cabo el funeral con música de mariachi y canciones que le gustaban a Roger, Lizbeth presentó diversos problemas de salud, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja llegó al cruce de las calles Sur 167 y Recreo, para brindar los primeros auxilios.

Finalmente, el cuerpo de Roger fue sepultado en un panteón ubicado en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

Ante este lamentable suceso, el Gobierno de la CDMX informó que el socavón donde ocurrió el accidente que provocó la muerte de Roger se formó por la ruptura de una tubería de drenaje.

En una tarjeta informativa difundida el pasado 19 de noviembre, las autoridades señalaron que, de acuerdo con un dictamen técnico de la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), el hundimiento está relacionado con la ruptura de una línea hidráulica de drenaje de 30 centímetros de diámetro.

Con información de N+