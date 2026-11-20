Roger Ángel Pérez es despedido por seres queridos, el motociclista murió tras caer a un socavón cuando llevaba a su hijo a la escuela en la alcaldía Venustiano Carranza. Al último adiós ahora se une también Alí, de 15 años de edad, quien iba con su padre al momento del accidente. Se recupera de las lesiones físicas, pero su dolor emocional es muy grande, afirma su familia.

El motociclista de 39 años de edad, circulaba en inmediaciones del Eje 3 Oriente y Francisco del Paso y Troncoso, a la altura de la colonia Jardín Balbuena, cuando perdió el control de la unidad y junto a su hijo terminó impactado contra un árbol; solo el adolescente sobrevivió.

“Me marcó mi hijo que habían caído en un hoyo. Le pedí la ubicación, llegué a los pocos minutos”, narró a N+, Lizbeth Esparza, esposa de Roger.

Según familiares, Alí no recibió atención médica en el lugar, por lo que fue trasladado por sus propios medios hasta el Hospital General de Zona Número 2 del IMSS , en la alcaldía Iztacalco , donde lo reportaban delicado, pero estable.

¿Cómo está el hijo de Roger, motociclista que murió tras caer en bache?

La familia de Roger Pérez confirmó al equipo de N+, que luego de valorar sus lesiones, Alí fue dado de alta, no obstante, deberá estar pendiente de la evolución de su salud tras sobrevivir al accidente.

Sin embargo, sus seres queridos refieren que Alí se encuentra en shock, ya que le tocó estar junto a su padre cuando poco a poco perdía la vida. El menor, estudiante de la Vocacional 8 (Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos N.º 8 "Narciso Bassols" del IPN), todos los días iba a la escuela junto a su papá.

Roger quería que sus hijos tuvieran lo mejor en la vida, por eso los apoyaba sin importar los obstáculos. El día del accidente recorrerían de madrugada los más de 16 kilómetros desde su hogar hasta el Casco de Santo Tomás, en la alcaldía Azcapotzalco, pero todo cambió en el camino.

“Lo más sagrado, primero sus hijos. Llevaba a su hijo a la Vocacional hasta el Casco de Santo Tomás y de ahí se iba al IMSS a trabajar. Hoy ya no está”, contó el papá de Roger, Desiderio Pérez.

Al igual que el menor de 15 años, sus hermanos y madre, se encuentran muy afectados emocionalmente. Debido a que Roger no solo era el sustento de su familia, también un pilar importante que los mantenía unidos y llenos de amor. Así lo confirmó Arturo Pérez, hermano de Roger.

“Era muy amado, era un buen padre. Su sueño era tener a su familia, verla crecer y tener estabilidad”, afirmó a N+ durante los servicios funerarios que se realizan en la alcaldía Iztacalco.

El primo de Roger, Néstor Rodríguez, explicó que la preocupación más grande de la familia es la salud mental de los menores de 15, 13 y 9 años de edad, porque la pérdida de su padre los ha golpeado muy duro.

“Queremos seguir con el proceso de indemnización hacia mi primo porque obviamente tiene a sus tres hijos y el shock psicológico que están viviendo ahorita está grave”, afirmó.

Esposa de Roger sufre problemas de salud en funeral

Entre flores blancas, veladoras y fotografías donde Roger luce feliz junto a sus hijos y esposa, sus seres queridos le dan el último adiós en su vivienda en la colonia Ramos Millán.

La esposa de Roger, motociclista que perdió la vida tras caer en un bache, Lizbeth Esparza, manifestó sentirse muy mal, ya que además de tener que lidiar con el fallecimiento de su marido, tiene que atender los trámites administrativos.

Por esta razón, mientras se llevaba a cabo el funeral con música de mariachi y canciones que le gustaban a Roger, Lizbeth presentó diversos problemas de salud, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja llegó al cruce de las calles Sur 167 y Recreo, para brindar los primeros auxilios.

Debido a que su salud se ha visto comprometida en varias ocasiones, los paramédicos permanecen en el sitio para velar por el bienestar de la esposa de Roger.

Luego de permanecer por última ocasión junto a sus seres queridos, el cuerpo de Roger será sepultado en un panteón ubicado en Ecatepec, Estado de México (Edomex).

EPP