Accidentes

Accidente en Iztacalco Hoy: Motociclista Muere tras Choque con Automóvil en Viaducto

El percance ocurrió cerca de Ciudad Deportiva; otro ocupante de la motocicleta sufrió un traumatismo craneoencefálico y fue hospitalizado

Puebla, Venustiano Carranza | Samuel Luna RuizAccidente en Iztacalco. Foto: N+

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