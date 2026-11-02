Accidente en Iztacalco Hoy: Motociclista Muere tras Choque con Automóvil en Viaducto

Un motociclista murió y otro resultó gravemente lesionado tras un choque con un automóvil particular en Viaducto, en la alcaldía Iztacalco, Ciudad de México (CDMX). El percance ocurrió en el cruce con Calle 63, cerca de Ciudad Deportiva y de la Puerta 8.

Dos hombres viajaban en la motocicleta cuando ocurrió el impacto. A consecuencia de los golpes, uno de ellos perdió la vida, mientras que el segundo sufrió diversas lesiones, entre ellas un traumatismo craneoencefálico.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) acudieron al lugar para brindar atención a los afectados. El motociclista sobreviviente fue trasladado al Hospital General de Balbuena debido a la gravedad de sus heridas.

El automóvil particular circulaba por Viaducto con dirección hacia Puebla cuando presuntamente realizó una maniobra para incorporarse al retorno de Calle 63.

La conductora habría atravesado los carriles de extrema izquierda, por donde avanzaba la motocicleta. El conductor de esta última aparentemente no logró frenar para evitar el impacto y ambos ocupantes salieron proyectados.

El automóvil quedó detenido a un costado de la vialidad, con daños visibles en la parte frontal y el costado izquierdo. Elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) resguardaron el vehículo y la zona del percance.

FBPT