La mañana de este lunes, cinco personas resultaron lesionadas luego de que una estructura alusiva al Día de Muertos colapsara frente al Palacio Municipal, ubicado sobre la avenida independencia cruce con la calle libertad, en la zona centro de la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con el informe emitido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, las fuertes ráfagas de viento que se registraron en la capital provocaron que la estructura cayera, dejando lesionados a dos adultos mayores y tres menores de edad.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención a las personas afectadas. Según los primeros reportes, uno de los adultos mayores presentó fracturas en distintas partes del cuerpo, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

Hasta el momento, no se ha proporcionado mayor información sobre el estado de salud de los otros cuatro lesionados, por lo que se espera que en las próximas horas se den a conocer más detalles.