Accidentes

Colapsa Decoración del Día de Muertos en Chihuahua y Deja Cinco Personas Lesionadas

De acuerdo con las autoridades, las ráfagas de viento registradas en la capital habrían ocasionado el colapso de la estructura

Cinco personas resultan lesionadasCinco personas resultan lesionadas. Foto: N+

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Cinco personas resultan lesionadas tras colapso de estructura del Día de Muertos en Chihuahua. Fuertes vientos son la causa.

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