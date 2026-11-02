Choque Entre Tráiler y Camioneta Deja Saldo de una Persona Sin Vida en Tlajomulco

Un hombre de aproximadamente 40 años murió y otro más resultó gravemente lesionado tras un aparatoso accidente entre una camioneta pickup y un tráiler de doble semirremolque, ocurrido sobre la carretera a Morelia, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga.

El percance se registró aproximadamente 200 metros después del entronque con la avenida Pedro Parra Centeno, en el sentido que va de Tlajomulco hacia Guadalajara. De acuerdo con la explicación de las autoridades y la cinemática del accidente, el operador del vehículo pesado intentó incorporarse a la carretera desde el acotamiento, momento en que habría cortado la circulación a los ocupantes de la camioneta.

La pickup, de modelo reciente y considerada de alta gama, terminó impactada contra la parte lateral del tráiler, justo a la altura del tanque de combustible. La fuerza del encontronazo provocó daños severos en el vehículo particular y generó una importante movilización de los cuerpos de emergencia.

Tras recibir múltiples reportes a través de la línea de emergencias 911, bomberos y paramédicos municipales acudieron al sitio. A su llegada confirmaron que uno de los tripulantes, un hombre de aproximadamente 40 años, ya no contaba con signos vitales y permanecía al interior de la camioneta. Un segundo ocupante fue rescatado con vida y trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde ingresó en estado crítico.

El accidente también provocó el derrame de decenas de litros de diésel, que quedaron esparcidos sobre la carretera a lo largo de aproximadamente 100 metros. Debido al combustible derramado y a la posición en la que quedaron las unidades siniestradas, la circulación tuvo que ser cerrada por más de cuatro horas.

Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional resguardaron la escena, mientras bomberos realizaron las labores para extraer el cuerpo y permitir su entrega al personal forense. Las autoridades deberán determinar las responsabilidades correspondientes en este fatal accidente; hasta el momento no se informó si el operador del tráiler quedó retenido o se retiró del lugar.