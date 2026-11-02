Accidentes

Choque Entre Tráiler y Camioneta Deja Saldo de una Persona Sin Vida en Tlajomulco

El accidente provocó el cierre de la vialidad por más de cuatro horas debido a las maniobras de rescate y la limpieza del diésel derramado

Accidente entre tráiler y camioneta en Tlajomulco.Accidente entre tráiler y camioneta en Tlajomulco. Foto: N+

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Un hombre murió y otro resultó gravemente lesionado tras el choque ocurrido sobre la carretera a Morelia, a unos metros de avenida Pedro Parra Centeno, en Tlajomulco

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