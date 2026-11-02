Localizan un Cuerpo en Guadalajara; Estaba Cubierto con Bolsas y un Sillón

El cuerpo de una persona fue localizado sobre la banqueta del parque Luis Quintanar, en Guadalajara. Estaba envuelto en bolsas negras y cubierto con un sillón.

El hallazgo ocurrió en el cruce de avenida Malecón y María Reyes, en la colonia Tetlán, cuando un peatón que caminaba por la zona observó los pies de una persona que sobresalían de un bulto sospechoso. De inmediato, llamó al número de emergencias 911 para reportar el hecho.

A su llegada, policías municipales confirmaron la presencia del cuerpo y notificaron a la Fiscalía del Estado de Jalisco. La zona fue acordonada para preservar posibles indicios que puedan contribuir a la integración de la carpeta de investigación.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si la víctima es hombre o mujer, ni si presentaba lesiones que permitan establecer cómo ocurrió su muerte.

Estos datos podrán conocerse una vez que se realice la autopsia de ley en las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Por ahora, también se desconoce quién o quiénes abandonaron el cuerpo en la vía pública.