Seguridad

Localizan un Cuerpo en Guadalajara; Estaba Cubierto con Bolsas y un Sillón

Un peatón encontró el hallazgo, ya que vio los pies de la víctima sobresalir del mueble. Aún se desconoce la identidad de la persona

Parque Luis QuintanarAl momento, desconocen la identidad de la víctima. Foto: N+

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Un peatón descubre un cuerpo cubierto con un sillón en Guadalajara. La identidad de la víctima es desconocida.

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