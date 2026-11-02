INAH Supervisará Restauración de Inmuebles Dañados Tras Manifestación en Guadalajara

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) supervisará la intervención de tres inmuebles históricos del centro de Guadalajara, afectados por la movilización del pasado 18 de octubre.

La restauradora perito, Wendy Silva, será la responsable de la inspección de labores. De acuerdo con autoridades, los inmuebles que serán intervenidos son el Palacio de Gobierno, el Congreso de Jalisco y la Catedral de Guadalajara, junto con el Sagrario Metropolitano.

El más afectado es el Palacio de Gobierno, el cual presenta 580.67 metros cuadrados de graffiti sobre la cantera desnuda, 58 bienes muebles asociados dañados, entre ellos tres puertas de madera, para las cuales se propuso realizar una réplica exacta con madera de cedro y hierro forjado, incluyendo las tallas, ornamentos y vitrales que lucían. El costo de estas se estima en 17 millones de pesos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. INAH Vigilará Trabajos de Restauración en Tres Inmuebles Históricos de Guadalajara

Hay partes de cantera que serán restituidas con material similar, debido a que el banco de toba volcánica, en la Barranca de Huentitán, de donde provenía el original, dejó de operar a finales del siglo XX.

Mientras que el retiro de graffitis será con una técnica de limpieza profunda, desarrollada por profesionistas de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente.

En el Congreso del Estado, de acuerdo con la restauradora perito, los daños más severos se localizan en el portón principal, el cual fue calcinado y el hollín generado por el incendio percudió la cantera cercana a esta puerta. Para esto se proyecta un presupuesto de 1.8 millones de pesos…

La Catedral de Guadalajara presentó un daño de 134.19 metros cuadrados de graffitis y el costo de la restauración asciende a 1.8 millones de pesos.

La restauradora propuso que a futuro se aplique una capa de protección a los inmuebles para preservarlos y disminuir los costos de futuras reparaciones y labores de mantenimiento.

Sobre los monumentos de cantera amarilla afectados, sujetos a la protección legal de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, serán atendidos una vez que la instancia aseguradora culmine los peritajes.