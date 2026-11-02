Sociedad

INAH Supervisará Restauración de Inmuebles Dañados Tras Manifestación en Guadalajara

Tan solo en el Palacio de Gobierno, se prevé un costo aproximado de 17 millones para poder restaurar las partes afectadas

Palacio de Gobierno GuadalajaraCostará millones de pesos la restauración de los inmuebles. Foto: N+

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Daños en inmuebles históricos de Guadalajara tras protesta. INAH estima 17 millones para restaurar el Palacio de Gobierno.

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