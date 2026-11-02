¿Qué Pasó en Tepito en Día de Muertos? Balacera Deja 2 Fallecidos, Madre e Hijo

En plenos festejos del Día de Muertos, una mujer y su hijo menor de edad murieron por disparos de arma de fuego en el barrio de Tepito, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán, de la colonia Morelos, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

En un comunicado, la corporación detalló que policías de la zona fueron alertados sobre una balacera, por lo que acudieron de inmediato al punto señalado.

En el sitio, vecinos dijeron a los agentes que las personas fueron trasladadas por sus propios medios a un hospital, donde posteriormente se notificó su deceso.

La SSC dijo también que se inició el análisis de las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar a los posibles responsables, quienes presuntamente huyeron a bordo de una bicicleta eléctrica.

“Por estos hechos, se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes”, indicó.

¿Cómo ocurrió el doble homicidio?

La mujer de 25 años de edad y su hijo de entre 3 y 4 años recibieron varios disparos de arma de fuego la noche del domingo, cuando aparentemente el niño disfrazado pedía la tradicional “calaverita”.

Luego del ataque, ambos fueron llevados al Hospital General de Balbuena en donde confirmaron su muerte. Ahí fueron identificados por sus familiares.

Más tarde, llegaron policías de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para iniciar las investigaciones, y en el lugar se encontraron por lo menos nueve casquillos.

La línea de investigación apunta a un presunto ajuste de cuentas.

Este doble homicidio ocurrió en el corazón de Tepito, en donde desde hace varias semanas se reforzó la seguridad con patrullas, vehículos blindados y operativos de revisión a motocicletas sobre el Eje 1 Norte.

SPB