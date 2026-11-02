Seguridad

¿Qué Pasó en Tepito en Día de Muertos? Balacera Deja 2 Fallecidos, Madre e Hijo

Los hechos ocurrieron cuando aparentemente el niño disfrazado pedía la tradicional ‘calaverita’

Operativo policial tras balacera en Tepito, CDMX. Foto: N+Operativo policial tras balacera en Tepito, CDMX. Foto: N+
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