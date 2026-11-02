Seguridad

Matan a Balazos a Hombre en San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco, CDMX

Hasta el momento no se ha informado de alguna detención ligada con este homicidio, pero autoridades informan que hay al menos dos hombres vinculados con el crimen

Hombre muere tras ataque aramdo en Azcapotzalco hoyFoto: N+
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Asesinan a Hombre en San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco, CDMX, Hoy 1 de Noviembre 2026 | N+