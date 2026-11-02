Matan a Balazos a Hombre en San Juan Tlihuaca, en Azcapotzalco, CDMX

Un hombre murió tras un ataque armado en la colonia San Juan Tlihuaca, en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México (CDMX), la noche de este domingo.

El hecho violento se registró sobre la avenida Manuel Acuña, a un costado de una tienda de autoservicio. Al lugar llegaron cuerpos de emergencia.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Matan a Balazos a un Hombre de 30 Años en la Alcaldía Azcapotzalco, CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía de la Ciudad de México realizan las investigaciones para identificar a los responsables.

Hasta el momento no se ha informado de alguna detención ligada con este homicidio, pero se informa que hay al menos dos hombres vinculados con el crimen, quienes habrían huido del lugar donde se perpetró el asesinato en una motocicleta.

Este hecho se suma a al menos dos ataques armados más en la zona norte de la capital mexicana en las últimas semanas. Ambos fueron registrados en la colonia Tlatilco, en la misma demarcación.