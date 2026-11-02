Realizan Ceremonia de Las Velas en Uruapan, Michoacán, a Un Año del Asesinato de Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, encabezó la noche de este domingo 1 de noviembre de 2026 el tradicional encendido de velas en esta región michoacana.

Hace un año, en el mismo evento —que se realiza con motivo de las celebraciones del Día de Muertos— el alcalde Carlos Manzo fue asesinado.

Hoy, la alcaldesa estuvo al frente de varias actividades en memoria de su esposo, quien había adquirido notoriedad por sus acciones contra los grupos criminales y sus señalamientos sobre la violencia en la zona.

"A Carlos le arrebataron la vida, le quitaron la oportunidad de ver crecer a nuestros hijos (…) Pero hay algo que no pudieron quitarle y fueron sus ideales, y hay algo que tampoco podrán quitarnos y es el derecho de seguir exigiendo justicia".

Así se expresó Grecia Quiroz a un año del homicidio. Durante su discurso desde un templete con la foto de Manzo a un costado, la funcionaria además envió un mensaje a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Le pidió una investigación exhaustiva, independiente, transparente y “sin límites impuestos por intereses políticos o personales".

"No le habla una adversaria política, no le habla alguien que viene a confrontar a su gobierno por diferencias partidistas, le habla una mujer que perdió su compañero de vida, le habla una ciudadana mexicana que espera que las instituciones de este país, lo mínimo que pueda recibir cualquier víctima sea verdad, justicia y garantías de que estos hechos no vuelvan a repetirse”, dijo Quiroz.

El mitin se llevó a cabo después de una marcha a la que acudieron cientos de personas vestidas de blanco y con sombrero, en alusión al “Movimiento del Sombrero” que encabezaba Manzo.

Las decenas de personas, encabezadas por la presidenta municipal, se congregaron en el monumento a Lázaro Cárdenas, y de ahí caminaron con pancartas y consignas a favor de la paz hasta la Plaza Central.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Marchan por Justicia y Paz a un Año del Asesinato de Carlos Manzo en Uruapan

Varios manifestantes expresaron su sentir durante la movilización; Víctor Hugo Galeana pidió que el pueblo viva en paz y tranquilidad; Blanca Barrios llamó a que no se haga costumbre lo que están viviendo, y Adán Vázquez Patuan, originario de Los Reyes, demandó: "Más que nada, que queremos paz, queremos justicia".

Entre los contingentes que participaron en la marcha destacó también el de madres buscadoras.

Al llegar a la Plaza Central, Grecia Quiroz develó una estatua de bronce de Carlos Manzo y luego se realizó el mitin. En la plaza también se colocó un altar en honor al alcalde.

De acuerdo con información de la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones por el homicidio tienen un avance de 90% y hasta el momento hay 33 personas detenidas por su presunta participación en los hechos.

Entre los señalados como posibles autores intelectuales se encuentran Ramón Ángel “N”, alias El R1, y Jorge Armando “N”, conocido como El Licenciado.

La institución reportó cerca de 3 mil 500 actos de investigación, alrededor de 3 mil actuaciones periciales, el análisis de mil 200 horas de video y 200 mesas de inteligencia.

Entre las diligencias pendientes se encuentra una orden de aprehensión contra el jefe de escoltas del entonces alcalde y la comparecencia de Rosa Alejandra Vargas Rauda, titular de la Secretaría del Bienestar de Uruapan, por sus vínculos familiares con tres de los presuntos implicados.

La Fiscalía señaló que las investigaciones continúan y que corresponderá a los jueces determinar las responsabilidades penales conforme a las pruebas presentadas.