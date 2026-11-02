Seguridad

Realizan Ceremonia de Las Velas en Uruapan, Michoacán, a Un Año del Asesinato de Carlos Manzo

El alcalde de Uruapan fue asesinado hace un año en este mismo evento, que se lleva a cabo con motivo de las celebraciones del Día de Muertos

Ceremonia de Las Velas en Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre 2026. Foto: N+Ceremonia de Las Velas en Uruapan, Michoacán, el 1 de noviembre 2026. Foto: N+

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