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Frente Frío 4 Generará Lluvias, Chubascos y Viento en Norte y Noroeste de México

El ambiente se mantendrá estable y con baja probabilidad de precipitaciones en el occidente del país, así como en la Mesa del Norte y la Mesa Central

Elementos de Protección Civil labora en la zona donde desbordó el arroyo San Carlos en Ensenada, Baja CaliforniaElementos de Protección Civil labora en la zona donde desbordó el arroyo San Carlos en Ensenada, Baja California. Facebook | GobiernoDeEnsenada

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