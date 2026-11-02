Frente Frío 4 Generará Lluvias, Chubascos y Viento en Norte y Noroeste de México

Para este lunes, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío y otros fenómenos provoquen lluvias, chubascos y fuertes rachas de viento en zonas del noroeste y norte del país.

Aunque las precipitaciones en el país han bajado considerablemente en cuanto a la cantidad, todavía habrá lluvias con intervalos de chubascos en el centro, noreste, oriente, sur y sureste, incluyendo la península de Yucatán.

Finalmente, se mantendrá ambiente estable y baja probabilidad de lluvias en zonas del occidente de la República Mexicana, así como de la Mesa del Norte y la Mesa Central.

Estas serán las entidades afectadas por las precipitaciones en el territorio nacional:

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Nuevo León, Nayarit, Estado de México y Puebla.

Mientras que así estarán las temperaturas máximas y mínimas en el país:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte y centro), Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas (suroeste y costa), Coahuila (centro y noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Morelos, Puebla (suroeste), San Luis Potosí (este), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango y Estado de México.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Michoacán, Guanajuato, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

Respecto al clima en el Valle de México, por la mañana se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente fresco a frío en la región, y muy frío en zonas altas del Estado de México.

Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias aisladas con posibles descargas eléctricas en el Estado de México, y sin lluvia en la CDMX.

Con información de Conagua

ICM