Peso Busca Romper Racha Perdedora: ¿Cómo Cotiza el Dólar Este Lunes?

El dólar estadounidense cotiza este lunes en 18.74 pesos mexicanos en promedio en el mercado electrónico, en un inicio de semana marcado por las celebraciones por el Día de Muertos.

Hay que recordar que este 2 de noviembre es inhábil para las instituciones bancarias y el Banco de México (Banxico).

Aunque esta semana será corta para la economía mexicana, se espera que el rendimiento de nuestra moneda repunte tras cerrar octubre con un declive del 4.5%.

A pesar de ello, el viernes pasado el peso tuvo un repunte del 0.40%, aunque por momentos llegó a rozar el piso de las 19 unidades por billete verde.

Esta semana, habrá que estar atentos a las elecciones intermedias de Estados Unidos y a la decisión de política monetaria de Banco de México, lo que podría mover la cotizazión del dólar.

Este fin de semana, el dólar estuvo cotizando en promedio en los 18.79 y 18.80 pesos por billete verde, manteniendo la cifra con la que cerró el viernes pasado (18.77).

Para este lunes 2 de noviembre, el Banxico no publicará el Dólar FIX ni habrá publicación en el Diario Oficial de la Federación por ser día de asueto para el sistema bancario.

Sin embargo, el tipo de cambio para las obligaciones de pagos, publicado por el banco central mexicano, es de 18.8148 pesos mexicanos.

Mientras que la cotización del dólar estadounidense para este lunes oscila a la compra en 18.5070 pesos por billete verde, y a la venta en 18.9489.

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Con información de N+

ICM