Dólar

Peso Busca Romper Racha Perdedora: ¿Cómo Cotiza el Dólar Este Lunes?

La moneda nacional sumó dos meses con pérdidas y espera que noviembre se modifique el panorama

DólarLa presión del peso mexicano comenzó después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó las tasas de interés a mediados de septiembre. Foto: Reuters.
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