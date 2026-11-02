Internacional

Ataque Cerca de Base Militar en Colombia Deja 4 Muertos, Incluido Un Bebé

Los agresores habrían usado drones y una camioneta con explosivos para cometer el ataque

Un camión fue usado para realizar un ataque en Tolima, ColimaUn camión fue usado para realizar un ataque en Tolima, Colima. Foto: Facebook | OscarBarretoTol

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+