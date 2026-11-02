Ataque Cerca de Base Militar en Colombia Deja 4 Muertos, Incluido Un Bebé

Un ataque con drones y una camioneta con explosivos cerca de una base militar en el municipio de Planadas, en el departamento de Tolima, Colombia, dejó un saldo de cuatro muertos, entre ellos un bebé de dos meses.

Se trata del más reciente acto de agresión en medio de la peor ola de violencia del país en una década, informó la gobernadora local, Adriana Matiz.

"Con profundo dolor informo que el atentado en Planadas deja un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas, entre ellas una bebé de apenas dos meses de vida. ¡Esto es inadmisible!", dijo en X la funcionaria.

De acuerdo con los primeros testimonios, un camión cargado con explosivos estalló y dañó parte de la infraestructura de un hospital y varias viviendas. También se habrían usado drones en el ataque, según medios.

En un video se observa a una mujer gritar desesperada, mientras un hombre saca de entre los escombros un cuerpo pequeño envuelto en una cobija.

Juan Camilo Hueje, alcalde de Planadas, señaló a una emisora local que hay "múltiples heridos", los cuales fueron enviados a un colegio de la zona para recibir atención médica.

En otras imágenes aparecen personas ensangrentadas y tendidas en medio de bloques de piedra. Fue "un acto vil y criminal que rechazamos con absoluta contundencia", escribió Matiz en X.

"Atentar contra la población civil, contra nuestros soldados y las familias tolimenses es cruzar una línea que no vamos a tolerar", agregó.

De acuerdo con Hueje, además del camión con explosivos "la comunidad logró evidenciar drones que sobrevolaban sobre el casco urbano" de Planadas.

Por ahora las autoridades no han informado quiénes fueron los responsables del ataque.

Desde que llegó al poder en agosto, el presidente derechista Abelardo de la Espriella promueve una ofensiva contra campamentos guerrilleros que ya dejan decenas de muertos, entre ellos al menos ocho menores.

A la par, los grupos armados han continuado los ataques con explosivos en distintas zonas del país y los asesinatos, incluido el de un aspirante a una alcaldía.

Además, los drones con explosivos son cada vez más usados por los grupos armados ilegales en Colombia.

ICM