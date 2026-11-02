Estos Son los Equipos Que Ya Están Clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

El Torneo Apertura 2026 está llegando a su final y a dos fechas de que concluya en su fase regular, la mayoría de los equipos siguen haciendo cuentas para saber si pueden aspirar a la Liguilla o firmar una tarjeta de fracaso.

Entre los equipos que ya no aspiran a nada en este campeonato están Tigres, Atlante, Necaxa y Ciudad Juárez, que ya están eliminados.

El caso más destacado es el de los felinos, que la última vez que no estaba en instancias finales fue en el Clausura 2014, es decir, por 12 años fueron protagonistas de la Liguilla.

Atlante regresó a la Primera División, pero como el 'benjamín' del torneo mexicano pagó la factura y tendrá que reforzarse si quiere dar una mejor imagen el próximo torneo.

Necaxa simplemente no pudo levantar, luego de haber sido un equipo regular en el pasado. Mientras que Bravos estuvo de capa caída y todo el torneo fue el peor club del torneo.

El caso de Puebla es difícil, ya que matemáticamente todavía tiene posibilidades, pero tendría que ganar sus dos partidos por goleada y esperar que ocho equipos tengan descalabros.

Ahora bien, entre los que ya consiguieron su calificación están: América, Chivas y Cruz Azul, tres grandes del torneo casero, empatados con 29 puntos. Además, está el vigente campeón: La Máquina.

Los que todavía buscan el boleto son Atlas (cuarto), Toluca (quinto), Tijuana (sexto), León (séptimo), Santos (octavo), Monterrey (noveno), Pumas (décimo), Querétaro (undécimo), Pachuca (duodécimo) y San Luis (décimo tercero).

La próxima jornada 16 del Torneo Apertura 2026 será decisiva para las aspiraciones de varios equipos que sueñan con seguir con vida en busca del título nacional:

Viernes 6 de noviembre

Necaxa vs. Tijuana.

San Luis vs. Ciudad Juárez.

Atlante vs. Santos.

Sábado 7 de noviembre

Tigres vs. Cruz Azul.

Atlas vs. Pachuca.

Toluca vs. Monterrey.

Pumas vs. América.

Domingo 8 de noviembre

Querétaro vs. Puebla.

León vs. Chivas.

Con información de N+

ICM