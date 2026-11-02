Deportes

Estos Son los Equipos Que Ya Están Clasificados a la Liguilla del Apertura 2026

A falta de dos jornadas por disputarse, solo tres clubes han conseguido su boleto a la 'fiesta grande' del futbol mexicano

América se mantiene como líder del Torneo Apertura 2026América se mantiene como líder del Torneo Apertura 2026. Foto: Cuartoscuro

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+