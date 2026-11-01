Deportes

‘Checo’ Pérez Previo al GP de la Ciudad de México: ¡Vamos por Una Buena Carrera!

El piloto mexicano que este domingo corre su Gran Premio número 300 en casa, indicó que espera hacer una buena salida y luchar con los autos que tiene por delante

Sergio 'Checo' Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez.Sergio 'Checo' Pérez en el Autódromo Hermanos Rodríguez. Octubre 29, 2026. Foto: Reuters

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