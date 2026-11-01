‘Checo’ Pérez Previo al GP de la Ciudad de México: ¡Vamos por Una Buena Carrera!

El piloto mexicano Sergio ‘Checo’ Pérez, que recién renovó contrato con Cadillac, largará vigésimo primero este domingo en el Gran Premio de Ciudad de México, el decimonoveno del Mundial de Fórmula Uno.

Indicó en el Autódromo Hermanos Rodríguez que espera puedan realizar una buena salida y luchar con los autos que tiene por delante.

"Las condiciones fueron muy cambiantes, pero creo que las gestionamos razonablemente bien. Habernos perdido el tercer (y último) entrenamiento libre estuvo lejos de ser algo ideal, ya que no pudimos probar los cambios que le hicimos al coche antes de la calificación. A pesar de ello, estoy satisfecho con mi vuelta y creo que sacamos lo máximo posible de lo que teníamos hoy", declaró este sábado el tapatío.

‘Checo’ afronta este fin de semana, ante su tan apasionada afición, su Gran Premio número 300 en la categoría reina, en la que cuenta con seis victorias y 39 podios.

"Quiero darle las gracias a Valtteri (Bottas) por los rebufos que me dio; que sirvieron para acercarnos y estar a punto de batir a algunos de los coches que tenemos por delante", comentó el subcampeón mundial hace tres años y que, regresó esta temporada a la Fórmula Uno con la escudería estadounidense, con la que firmó tres temporadas más, hasta 2029.

"Ojalá podamos hacer una buena salida y luchar con los coches de delante", manifestó 'Checo' luego de la calificación este sábado.

"Adelantar es muy difícil aquí, motivo por el que la posición en pista será clave. Si logramos mantenernos en la lucha y contener a algunos coches más rápidos detrás de nosotros, sería un resultado positivo", explicó.

Por la noche del sábado, el piloto mexicano expresó en sus redes, su sentir por celebrar su GP 300 en casa.

“Ni en mis mejores sueños imaginé llegar a 300 Grandes Premios, pero poder celebrarlo en casa es algo todavía más especial”, aseguró.

Y agradeció el apoyo de sus seguidores:

“Gracias por todo el cariño y apoyo este fin de semana. ¡Vamos por una buena carrera mañana!”.

Con información de EFE.

LECQ