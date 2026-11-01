Internacional

Acusa FBI a Corea del Norte de Robar 6 Mil MDD en Criptomonedas a Binance

Sin embargo el presidente Donald Trump puso en duda la participación en el ataque, de Corea del Norte

Emblema del FBI en la pared de la sede de la agencia, en Washington.Emblema del FBI en la pared de la sede de la agencia, en Washington. Foto: Reuters

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