Acusa FBI a Corea del Norte de Robar 6 Mil MDD en Criptomonedas a Binance

El FBI acusó a Corea del Norte del robo de más de 6 mil millones de dólares en activos digitales de Binance, que el domingo permitió nuevamente el retiro de fondos tras suspenderlo derivado del ataque.

La plataforma afirmó haber sido víctima de un complejo ciberataque, que sería el mayor robo de criptomonedas jamás denunciado.

Binance es la mayor plataforma de intercambio de criptomonedas del mundo por volumen diario de operaciones.

El FBI confirmó las sospechas de investigadores privados y analistas de que el ataque había sido perpetrado por TraderTraitor, un grupo vinculado a Corea del Norte.

A este grupo se le atribuye el robo de mil 500 millones de dólares de la plataforma Bybit en febrero del 2025.

"La República Popular Democrática de Corea, (Corea del Norte) fue responsable del robo de más de 6 mil millones de dólares estadounidenses en activos virtuales de la plataforma de criptomonedas Binance" alrededor del 29 de octubre, indicó en un comunicado el FBI.

La empresa aseguró que cubriría las pérdidas por el ciberataque mediante la compra de tokens con fondos propios, para reponer el 90% de lo hurtado.

El FBI agregó que "miembros de TraderTraitor" están convirtiendo los activos robados en Ethereum y que esperaba que estos se blanquearan aún más mediante su conversión a través de servicios de finanzas descentralizadas y de intercambio instantáneo.

El organismo policial instó a las entidades del sector privado "a bloquear las transacciones con, o derivadas de, las direcciones que los actores de TraderTraitor están utilizando para lavar estos activos robados".

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso en duda la participación en el ataque, de Corea del Norte.

"No estoy preocupado. Estamos recabando información. No sabemos si es Corea del Norte", declaró Trump el sábado por la noche.

Con información de AFP.

LECQ