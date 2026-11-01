Temblor en México Hoy 1 de Noviembre 2026: ¿Dónde Fue el Sismo y de qué Magnitud?

México registra sismos a diario, principalmente en el sur del país y algunos pueden sentirse en la capital cuando tienen suficiente intensidad.

El territorio nacional se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica donde interactúan cinco placas tectónicas: Norteamericana, Cocos, Pacífico, Rivera y Caribe.

Los grandes terremotos ocurren principalmente por la subducción, un proceso en el que una placa tectónica se hunde debajo de otra, acumula energía y la libera de forma repentina.

En la CDMX, la alerta sísmica puede dar aviso antes de que se sienta un temblor con epicentro lejano, como en Guerrero, Oaxaca o Chiapas. Sin embargo, cuando el sismo se origina cerca de la capital, el movimiento es sorpresivo y no hay ninguna alerta previa.

Sismos hoy:

Este domingo 1 de noviembre, el Servicio Sismológico Nacional ha registrado varios temblores.

07:48 horas. Sismo de Magnitud 4.1 Loc 72 km al SUROESTE de MAPASTEPEC, Chiapas. Tuvo una profundidad de 40 km.

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01:48 horas. Se registró un sismo de magnitud 4.1 localizado a 163 km al SUROESTE de CD HIDALGO, Chiapas.

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A las 00:58 horas hubo un sismo de magnitud 4.4, a 21 km al oeste de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a una profundidad de 21 km.

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A las 01:23 horas se registró un temblor de magnitud 4.1 a 163 km al suroeste de Ciudad Hidalgo, Chiapas, a una profundidad de 15 km.

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¿Qué hacer si suena la Alerta Sísmica?

Ante la activación de la Alerta Sísmica, se debe, en la medida de lo posible, mantener la calma y actuar de acuerdo con las rutas de evacuación previamente identificadas.

Las autoridades recomiendan tener preparado un plan familiar de protección civil, identificar las rutas de evacuación y considerar las necesidades de niñas, niños, personas adultas mayores, personas con discapacidad y mascotas.

LECQ