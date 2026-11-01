Concentraciones y Rodadas que Afectarán la Movilidad en la CDMX

Para que no se te haga tarde al realizar tus actividades y puedas planear tus trayectos, te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de las marchas y concentraciones que se tienen registradas para este 1 de noviembre de 2026.

Asimismo, puedes seguir todos los canales de N+ donde encontrarás la información más actualizada y las últimas noticias del tránsito en la CDMX, incidentes viales, bloqueos, marchas y reportes del Metro y Metrobús.

Las autoridades capitalinas esperan 10 concentraciones, 3 rodadas motociclistas, 5 rodadas ciclistas, 2 rodadas en patines y 32 eventos de esparcimiento durante la jornada de este domingo en la capital del país.

Familiares de víctimas de feminicidio se concentrarán a las 16:00 horas en el Hemiciclo a Juárez en avenida Juárez 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

Los Duros Biker rodarán a las 20:10 horas de avenida Central Carlos Hank González y Villa Quetzalcóatl, colonia Joyas de Aragón, alcaldía Gustavo A. Madero; a las 21:10 horas de avenida Río Consulado 2355, colonia Ampliación Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza a un destino por definir.

Ciclistas rodarán a las 10:00 horas de Plaza de las Tres Culturas en Eje Central “Lázaro Cárdenas” y avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, alcaldía Cuauhtémoc; Martes de Arte en Tepito en Granaditas y Vidal Alcocer, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; Estación “Doctores”, Línea 8 del Sistema de Transporte Colectivo Metro en Eje Central “Lázaro Cárdenas” y Lucas Alamán, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc; Hemiciclo a Juárez en avenida Juárez 50, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc; Plaza de la Soledad en Limón y San Simón, colonia Centro, alcaldía Venustiano Carranza con destino al Zócalo en Plaza de la Constitución, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Patinadores rodarán a las 20:00 horas de la Plaza Tlaxcoaque en Fray Servando Teresa de Mier, colonia Centro con destino a calles de la Ciudad de México.

Para conocer la información completa publicada por la SSCCDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de SSC CDMX.

LECQ