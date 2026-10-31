Lista de Marchas, Concentraciones y Eventos Programados en la CDMX

Te compartimos la información de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina sobre las marchas, concentraciones y otros eventos que se tienen registrados para este 31 de octubre de 2026.

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Las autoridades capitalinas esperan 9 concentraciones, 15 rodadas motociclistas, 13 rodadas ciclistas y 28 eventos de esparcimiento durante la jornada de este sábado en la capital del país.

Aquí, te dejamos algunas de las marchas, concentraciones, rodadas y eventos de esparcimiento que son de central relevancia:

8:30 horas. Trabajadores activos y jubilados del IMSS se concentrarán a la sede de la Sección IX de la CDMX de la CNTE, en Belisario Domínguez No.32, colonia Centro, en la Cuauhtémoc, para llevar a cabo su asamblea constitutiva.

9:00 horas. Vecinos de Tlalpan estarán en Six Flags, en la Carretera Picacho Ajusco km 1.5, Jardínes del Ajusco, para protestar por el constante tráfico vehicular en la zona por el 'Festival del Terror.

11:00 horas. World Without Weapons se concentrará en el Hemiciclo a Juárez, en Av. Juárez No. 50, colonia Centro, donde realizarán una acción fotográfica como parte de la 'Campaña Global para Detener las Armas Autónomas'.

Este sábado, se esperan varias 'Rodadas del Terror' en distintas alcaldías, las cuales saldrán por la noche rumbo a diferentes destinos.

Clubes de ciclistas también realizarán sus trayectos por distintas demarcaciones durante todo el día, aunque a diferencia de los motociclistas, los recorridos se harán durante la mañana y tarde.

La Policía capitalina también destacó que este sábado habrá varios eventos, artísticos, culturales, deportivos y escolares en el territorio capitalino, la mayoría de ellos enfocados al Día de Muertos.

Para conocer la información completa publicada por la SSC CDMX acerca de las actividades previstas para esta jornada, puedes entrar en el siguiente enlace para así evitar contratiempos en tus traslados.

Con información de N+

ICM