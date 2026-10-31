Marchas

Lista de Marchas, Concentraciones y Eventos Programados en la CDMX

Para que no se te haga tarde y llegues sin contratiempos a tu destino, te dejamos la información más importante de lo que ocurrirá este sábado en la Ciudad de México en cuanto a movilidad

En la CDMX, manifestantes protestan para exigir protección al planetaEn la CDMX, manifestantes protestan para exigir protección al planeta. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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