Noche de Ánimas, Tradición en la Zona Lacustre del Lago de Pátzcuaro, Michoacán

Al menos 17 talleres artesanales de comunidades como Capula, Pátzcuaro, Oponguio, Tzurumútaro, Ihuatzio, Santa Fe de la Laguna y Tócuaro reciben a los visitantes para que participen en los primeros pasos para elaborar una pieza artesanal.

Así como las que hace Hilda Villagómez, de Tzintzuntzan, la capital purépecha, donde elabora piezas con hoja de maíz, una tradición de tres generaciones.

“Debido a que tenemos ya muy cerca la celebración de ánimas, y que estamos en un lugar ceremonial cien por ciento con mucha tradición, una de las flores más emblemáticas y la más importante es la flor de cempasúchil, pero como artesana en fibras vegetales de hoja de maíz, en esta ocasión, vamos a plasmar o vamos a trabajar una flor asemejando a la natural, para que la gente que venga y nos conozca y nos vea, tenga la oportunidad de llevarse algo de lo que nosotros elaboramos con nuestras manos y que son piezas únicas”, afirma.

Mientras que Javier Cervantes, artesano de barro de Capula, Michoacán, habla de todo lo que pueden hacer con el material con el que trabaja.

“Aquí, es el pueblo donde se crea la catrina en 3D: Recordemos que Guadalupe Posadas y Diego Rivera y, bueno, el señor Juan Torres, el maestro que deja este legado aquí en Capula (de las catrinas), tenemos tres tipos de artesanías: el capulineado y el punteado, y ahora las catrinas que han dado este auge y este reconocimiento internacional a Capula, que es la feria de la Catrina”, enfatiza.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Todo Listo para la Tradicional Noche de las Ánimas en el Lago de Pátzcuaro

El panteón de Tzintzuntzan es uno de los principales sitios donde las familias se preparan para la Noche de Ánimas, con aromáticas flores de cempasúchil y adornos que involucran trabajos comunitarios, mientras que los artesanos muestran su habilidad para trabajar el barro con engobe blanco.

Así lo explica Angélica Morales Gámez, quien maneja esta técnica de alfarería: “La mayoría de mis dibujos son mujeres, siempre me ha gustado dibujar mujeres; cuando voy al mercado, donde quiera veo siempre a las mujeres trabajando, se me hace bien bonito su vestido, todo el conjunto, ¿no?, porque van con sus flores, sus alcatraces, sus pescados, sus manzanas, sus tortillas, sus nopales. Yo me dedico en sí hace 40 años, pero yo crecí en un taller alfarero, mi papá y mi mamá se ponían los dos a trabajar juntos”.

Angélica Morales Gámez, alfarera de barro con engobe blanco. Foto: N+

En los recorridos se incluye la cocina tradicional michoacana como la de restaurantes en la comunidad de Oponguio, municipio de Erongarícuaro, donde aderezan con mezcales y saborizan con fruta de las parcelas familiares.

Rosario Guillén Hurtado, cocinera tradicional de Oponguio, habla de algunos de los platillos tradicionales.

“Con esta planta de maguey que se prepara el mezcal también se preparan algunos tipos de platillos. Hay varias recetas que me gustan porque fueron recetas que la abuela Marina nos ha ido transmitiendo (aunque) ella ya murió. Una de ellas es el mole, es un mole al que las semillas hay que triturarlas hasta lograr hacerlas pastas en el metate; pato a la basura es uno de los platillos que me gusta mucho preparar; postres, también, están los chongos, dulce de ánimas, para esta temporada”.

La celebración a las ánimas es posible en los canales de la isla de Urandén gracias al rescate de los manantiales, impulsado por la misma comunidad con apoyo del gobierno del estado, platica Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán.

“Desde hace tres años que se rescató esto que estaba ya seco, prácticamente, esta parte del lago de Pátzcuaro. Se hizo una obra muy importante de la mano de la comunidad, escuchando dónde estaban los manantiales. Es un trabajo prácticamente artesanal de rescate, se han recuperado casi dos metros de agua, 17 manantiales aquí, pero más de 70 en todo el lago de Pátzcuaro”.

Agregó que "lo que estamos viendo (un espectáculo en un canal) es una expresión, que es el tercer año que se hace para la Noche de Ánimas. Está la comunidad mostrando la bendición al lago, los niños con las danzas tradicionales, los pescadores con la red de mariposa que también es muy tradicional del lago de Pátzcuaro”.

Con información de En Punto

ICM