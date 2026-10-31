Cultura

Noche de Ánimas, Tradición en la Zona Lacustre del Lago de Pátzcuaro, Michoacán

Se trata de una celebración cultural que se compone de artesanías, música, gastronomía, el desfile de ánimas y la tradicional velada en los panteones

Los canales que conducen al Lago de Pátzcuaro se han rehabilitado en los últimos añosLos canales que conducen al Lago de Pátzcuaro se han rehabilitado en los últimos años. Foto: N+
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