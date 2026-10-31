Líder Supremo de Irán Advierte a Estados Unidos Ante Posibles Nuevos Ataques

El líder supremo de Irán, Mojtaba Jamenei, advirtió este sábado a Estados Unidos contra el lanzamiento de nuevos ataques, mientras crecen las especulaciones sobre una posible reanudación de la guerra en Oriente Medio.

"Si los enemigos vuelven a lanzar ataques militares o terroristas, serán las fuerzas armadas de la República Islámica y la nación iraní las que determinan el momento y las condiciones para ponerles fin", afirmó un comunicado atribuido a Jamenei y publicado en su canal de Telegram.

En tanto, una nota publicada en su sitio web anunció que Jamenei se reunirá este sábado con altos mandos militares y les ordenó responder a cualquier ataque de Estados Unidos o Israel con una respuesta "sin restricciones geográficas".

"Cualquier nivel o tipo de amenaza debe recibir una respuesta inmediata, contundente y sin restricciones geográficas", afirmó el líder, de acuerdo con esa nota.

Este sábado, el ejército iraní advirtió que cualquier nuevo ataque estadounidense solo servirá para extender aún más la guerra en Oriente Medio.

La advertencia coincide con renovados esfuerzos diplomáticos para evitar una reanudación de los combates. Mediadores cataríes se encuentran en Teherán y, según informaciones de prensa, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, envió una carta al jefe de seguridad iraní, Mohsen Rezaei.

"Si el presidente de Estados Unidos vuelve a embarcarse en nuevas aventuras regionales bajo la presión de los sionistas y en un intento de apaciguarlos, las llamas de la guerra se extenderán sin duda a una zona geográfica mucho más amplia", afirmó en X el portavoz del ejército iraní, Mohamad Akraminia, sin ofrecer más detalles.

Dos pescadores que estaban desaparecidos tras un ataque contra su embarcación en el estrecho de Ormuz fueron hallados este sábado, informó la televisión estatal iraní, después de que Irán acusara a Estados Unidos de estar detrás del incidente.