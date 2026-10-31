¿Qué Tienen en Común Dictadores y Líderes Autócratas Que Gobiernan en el Mundo?

¿Qué une a los líderes comunistas ateos de Corea del Norte y China con el gobierno profundamente religioso de Irán o los oligarcas multimillonarios del círculo íntimo del liderazgo ruso? ¿Cuáles son los lazos invisibles que conectan a algunos de los regímenes más brutales de nuestro planeta?

En Londres, dos ONG internacionales lanzaron una innovadora herramienta de investigación diseñada justo para esto: se trata del Índice de Colaboración Autoritaria.

Este rastreador de autocracias es una base de datos que expone la aterradora magnitud de la colusión transfronteriza entre fuerzas antiliberales.

Yulia Navalnaya, viuda del líder de la oposición rusa Alexei Navalny, advirtió que los dictadores modernos se están volviendo mucho más astutos.

"Aprenden unos de otros, trabajan juntos y se ayudan mutuamente. Saben sacar partido de las herramientas que les proporcionan los países libres y democráticos".

Los expertos revelaron que el índice documentó más de 45 mil casos de coordinación, desde alianzas mediáticas hasta el intercambio de tecnología entre bastidores.

Entre los participantes se encontraban activistas que han sufrido esta represión de primera persona, como Carmen Lau, líder de la oposición de Hong Kong y quien está exiliada. Las autoridades chinas han ofrecido una recompensa de un millón de dólares por su captura.

"En el mundo actual, la colaboración internacional va más allá de las creencias y las ideologías políticas; por eso un país comunista puede colaborar con un dictador o con un fascista. Creo que todo se reduce al poder y, por supuesto, a los beneficios económicos; lo hacen por su propio interés", dice Lau.

Jesús Armas es un exlíder de la oposición venezolana que trabajó junto a la ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. En diciembre de 2024 fue secuestrado por las fuerzas de seguridad leales al entonces presidente Nicolás Maduro.

"Fui llevado a una casa clandestina, donde fui torturado: utilizaron bolsas de plástico alrededor de mi rostro, para evitar para que pueda respirar, para ahogarme. Hoy se trata más del poder por el poder, entonces, estas autocracias colaboran para mantenerse ahí, a pesar de sus diferencias religiosas, de sus diferencias ideológicas. Claramente, ellos colaboran, por ejemplo, para saltarse sanciones, colaboran con inteligencia, colaboran con conocimiento".

El llamado unificado de estos activistas en Londres fue claro: las naciones democráticas fragmentadas deben cooperar de inmediato para hacer frente a esta amenaza global altamente sincronizada.

Con información de Vytas Rudavicius

ICM