Internacional

¿Qué Tienen en Común Dictadores y Líderes Autócratas Que Gobiernan en el Mundo?

Dos ONG desarrollaron una herramienta para establecer conexiones y vínculos entre estos personajes

Kim Jong-un, líder norcoreano, realiza una ceremonia ante tropasKim Jong-un, líder norcoreano, realiza una ceremonia ante tropas. Foto: Reuters

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