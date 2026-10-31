Internacional

¿Qué Pasa Cuando Un Pueblo Depende de ICE? Condados de EUA que Viven de Centros de Detención

En estas comunidades, los centros de detención se han convertido en una de las principales fuentes de ingreso económico

Estos son los pueblos que dependen de ICE en Estados UnidosFoto: Especial
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