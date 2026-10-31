Internacional

Tren Descarrila en Hokkaido, Japón, al Chocar Contra Un Oso

La empresa informó que el siniestro no causó heridos entre los pasajeros o la tripulación del convoy

El tren afectado pertenece a la empresa JR HokkaidoEl tren afectado pertenece a la empresa JR Hokkaido. Foto: Facebook | hokkaidotravel

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