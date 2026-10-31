Evacuan a Civiles de la Ciudad de Oleshki Tras Acuerdo entre Rusia y Ucrania

El alto al fuego alcanzado por Rusia y Ucrania permitió que los habitantes de Oleshki, una ciudad del sur de Ucrania bajo ocupación rusa, fueron evacuados.

Las decenas de personas llegaron el sábado a Bielorrusia, desde donde regresarán a Ucrania, informaron las autoridades de ambos países.

"El cuarto y último avión ha aterrizado en Gómel, Bielorrusia. En unas horas, todos los ciudadanos ucranianos evacuados de Oleshki, así como la delegación ucraniana, estarán de vuelta en territorio ucraniano", indicó en Telegram el diputado ucraniano Davyd Arakhamia.

Oleshki, una ciudad situada en la línea del frente en la región de Jersón (sur), vive desde hace semanas una grave crisis humanitaria.

El alto el fuego localizado y efectivo, negociado entre Ucrania y Rusia y con la mediación de la primera dama estadounidense, Melania Trump, ha permitido evacuar a quienes lo desearan hacia Ucrania o Rusia.

El Ministerio de Defensa publicó imágenes que muestran la llegada de autobuses y a hombres y mujeres de todas las edades, varios de los cuales suben después a un avión. Algunos se desplazan con muletas o en silla de ruedas.

Unos 2 mil habitantes -frente a los 24 mil que había antes de la invasión rusa- permanecían todavía en Oleshki antes de la operación humanitaria, según estimaciones de Kiev.

La tregua comenzó el martes y concluirá el domingo por la noche.

ICM