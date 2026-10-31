Internacional

Evacuan a Civiles de la Ciudad de Oleshki Tras Acuerdo entre Rusia y Ucrania

Las personas evacuadas llegaron a Bielorrusia y después regresarán a Ucrania; aunque Oleshki es una ciudad ucraniana, está bajo ocupación rusa

La ciudad de Oleshki, al sur de Ucrania, estaba enfrentando una grave crisis humanitariaLa ciudad de Oleshki, al sur de Ucrania, estaba enfrentando una grave crisis humanitaria. Foto: Reuters

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