Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 31 de Octubre 2026
Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación
Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación
Conoce las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento y carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy, sábado 31 de octubre de 2026, en México.
De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), algunas afectaciones se deben a siniestros que pueden provocar circulación lenta y retrasos en los traslados. También se deben considerar las movilizaciones previstas para este sábado.
Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación, manejar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones de las vías para evitar contratiempos durante el trayecto.
Para conocer los reportes más recientes sobre carreteras afectadas, cierres y accidentes, los conductores pueden consultar las cuentas oficiales de X de la Guardia Nacional (@GN_Carreteras) y Capufe (@CAPUFE).
Enseguida, te compartimos los tramos carreteros con incidentes viales y afectaciones a la circulación.
14:51 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Continúa carga vehicular en dirección a Acatzingo, sin reporte de incidentes.
14:50 horas. CARGA VEHICULAR. En la Autopista México-Querétaro, a la altura de Plaza de Cobro Tepotzotlán. Continúa carga vehicular en dirección Querétaro, sin reporte de incidente.
14:38 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. En la autopista Cd. Mendoza - Córdoba, en el km 296, con dirección Cd. Mendoza. El incidente ha sido atendido. El tramo opera de manera normal.
14:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 165, dirección Cd. Mendoza. Se atiende a un vehículo que salió del camino y chocó contra barrera metálica, por el momento sin afectar los carriles de circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.
13:49 horas. CARGA VEHICULAR. En el kilómetro 56 de la autopista México-Querétaro, con dirección a Querétaro, continúa carga vehicular a la altura de las afueras del poblado de Jorobas.
13:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. En el kilómetro 74 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, se registró la reducción de carriles en atención de un choque por alcance múltiple, por lo que hay reportes de intensa carga electoral.
13:05 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. En la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, a la altura del km 296, con dirección Cd. Mendoza. Se registra la reducción de carriles por atención de incidente con tracto camión con falla mecánica.
12:55 horas. RESTABLECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN. Autopista Nueva Teapa-Cosoleaaque, en el km 13, con dirección a Nuevo Teapa. El incidente ha sido atendido. CAPUFE reporta que se normalizó la circulación.
12:38 horas. OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO. En la autopista Guadalajara-Colima, en el km 114 y 109, con dirección a Colima, continúa la reducción de carriles por labores de mantenimiento.
12:38 horas. En Coahuila tras accidente cerca del Km 086+800, de la carretera Sabinas - Monclova, con dirección a Piedras Negras, Coahuila. Maneje con precaución.
12:20 horas. En San Luis Potosí se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 029+000, de la carretera San Luis Potosí - Ent. Arcinas, con dirección a S.L.P. Atienda indicación vial.
12:17 horas. En Yucatán se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 145+000, de la carretera Campeche-Mérida, con dirección a Mérida. Atienda indicación vial.
12:00 horas. En Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 090+900, de la carretera Zacatecas-Saltillo, con dirección a Villa de Cos, Zacatecas.
11:59 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 120. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones.
11:41 horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Agua Dulce – Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.
11:08 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección Puebla. Continúa carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
10:58 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán. Carga vehicular en dirección Oaxaca, sin reporte de incidente.
10:52 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 19, dirección CDMX. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
10:43 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 23, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
10:42 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 279, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). En la zona se registra carga vehicular.
10:14 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Poniente Acapulco, km 7, dirección La Venta. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
10:05 horas CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Continúa carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
09:46 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.
09:34 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17, dirección Cosoleacaque. Cierre a la circulación por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones.
09:27 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 131, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
09:18 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Querétaro - Irapuato, km 64, dirección Irapuato. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
08:43 horas. En CDMX se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 022+600 de la carretera México-Cuernavaca con dirección a Cd.Mex. Atienda indicación vial.
08:41 horas. En Tabasco se registra presencia de personas cerca del Km 070+100 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa sin afectación a la circulación. Atienda indicación vial.
08:29 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 225, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.
08:24 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 131, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.
08:15 horas. Autopista México - Pachuca Tráfico. Durante la madrugada se registró un accidente en la México-Pachuca a la altura Andalucía en Tizayuca
08:00 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Poniente Acapulco, km 7, dirección La Venta. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución.
07:36 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 120. Continúa circulación en contraflujo por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.
07:32 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
07:22 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección Puebla. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
07:19 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
06:37 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 120. Circulación a contraflujo por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.
06:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.
06:13 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 10, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.