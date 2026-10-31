Carreteras Bloqueadas en México Hoy, Sábado 31 de Octubre 2026

Conoce las carreteras que presentan bloqueos, cierres parciales, accidentes, tránsito lento y carga vehicular, así como las movilizaciones previstas para hoy, sábado 31 de octubre de 2026, en México.

De acuerdo con información de la Guardia Nacional Carreteras y Caminos y Puentes Federales (Capufe), algunas afectaciones se deben a siniestros que pueden provocar circulación lenta y retrasos en los traslados. También se deben considerar las movilizaciones previstas para este sábado.

Las autoridades recomiendan planear los recorridos con anticipación, manejar con precaución y mantenerse atentos a las condiciones de las vías para evitar contratiempos durante el trayecto.

Para conocer los reportes más recientes sobre carreteras afectadas, cierres y accidentes, los conductores pueden consultar las cuentas oficiales de X de la Guardia Nacional (@GN_Carreteras) y Capufe (@CAPUFE).

Enseguida, te compartimos los tramos carreteros con incidentes viales y afectaciones a la circulación.

Carreteras afectadas por bloqueos o siniestros hoy

14:51 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Continúa carga vehicular en dirección a Acatzingo, sin reporte de incidentes.

14:50 horas. CARGA VEHICULAR. En la Autopista México-Querétaro, a la altura de Plaza de Cobro Tepotzotlán. Continúa carga vehicular en dirección Querétaro, sin reporte de incidente.

14:38 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. En la autopista Cd. Mendoza - Córdoba, en el km 296, con dirección Cd. Mendoza. El incidente ha sido atendido. El tramo opera de manera normal.

14:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Acatzingo - Cd. Mendoza, km 165, dirección Cd. Mendoza. Se atiende a un vehículo que salió del camino y chocó contra barrera metálica, por el momento sin afectar los carriles de circulación. Sin embargo, en la zona se registra carga vehicular.

13:49 horas. CARGA VEHICULAR. En el kilómetro 56 de la autopista México-Querétaro, con dirección a Querétaro, continúa carga vehicular a la altura de las afueras del poblado de Jorobas.

13:34 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. En el kilómetro 74 de la autopista México-Querétaro, con dirección a la Ciudad de México, se registró la reducción de carriles en atención de un choque por alcance múltiple, por lo que hay reportes de intensa carga electoral.

13:05 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. En la autopista Cd. Mendoza-Córdoba, a la altura del km 296, con dirección Cd. Mendoza. Se registra la reducción de carriles por atención de incidente con tracto camión con falla mecánica.

12:55 horas. RESTABLECIMIENTO DE LA CIRCULACIÓN. Autopista Nueva Teapa-Cosoleaaque, en el km 13, con dirección a Nuevo Teapa. El incidente ha sido atendido. CAPUFE reporta que se normalizó la circulación.

12:38 horas. OBRAS Y LABORES DE MANTENIMIENTO. En la autopista Guadalajara-Colima, en el km 114 y 109, con dirección a Colima, continúa la reducción de carriles por labores de mantenimiento.

12:38 horas. En Coahuila tras accidente cerca del Km 086+800, de la carretera Sabinas - Monclova, con dirección a Piedras Negras, Coahuila. Maneje con precaución.

12:20 horas. En San Luis Potosí se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 029+000, de la carretera San Luis Potosí - Ent. Arcinas, con dirección a S.L.P. Atienda indicación vial.

12:17 horas. En Yucatán se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 145+000, de la carretera Campeche-Mérida, con dirección a Mérida. Atienda indicación vial.

12:00 horas. En Zacatecas se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 090+900, de la carretera Zacatecas-Saltillo, con dirección a Villa de Cos, Zacatecas.

11:59 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 120. Cierre a la circulación en ambos sentidos por atención de accidente (trasvase de carga). Toma tus precauciones.

11:41 horas. SE RETIRAN MANIFESTANTES. Autopista Agua Dulce – Cárdenas, Plaza de Cobro Sánchez Magallanes. Se retiran los manifestantes. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos.

11:08 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección Puebla. Continúa carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

10:58 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Tehuacán - Oaxaca, Plaza de Cobro Tehuacán. Carga vehicular en dirección Oaxaca, sin reporte de incidente.

10:52 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, km 19, dirección CDMX. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

10:43 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Cuernavaca, km 23, dirección CDMX. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:42 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Cd. Mendoza - Córdoba, km 279, dirección Cd. Mendoza. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance múltiple). En la zona se registra carga vehicular.

10:14 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Libramiento Poniente Acapulco, km 7, dirección La Venta. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

10:05 horas CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Continúa carga vehicular en dirección Acatzingo, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

09:46 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17. Se restablece la circulación con reducción de carriles en ambos sentidos por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime.

09:34 horas. CIERRE DE CIRCULACIÓN. autopista Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 17, dirección Cosoleacaque. Cierre a la circulación por labores de mantenimiento sobre el Puente Ing. Antonio Dovalí Jaime. En la zona se registra carga vehicular. Toma tus precauciones.

09:27 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 131, dirección Acatzingo. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

09:18 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Querétaro - Irapuato, km 64, dirección Irapuato. El accidente ha sido atendido. En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

08:43 horas. En CDMX se registra cierre parcial de circulación por accidente cerca del Km 022+600 de la carretera México-Cuernavaca con dirección a Cd.Mex. Atienda indicación vial.

08:41 horas. En Tabasco se registra presencia de personas cerca del Km 070+100 de la carretera Coatzacoalcos-Villahermosa sin afectación a la circulación. Atienda indicación vial.

08:29 horas. RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN. Autopista Cuernavaca - Acapulco, km 225, dirección Cuernavaca. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal. Maneja con precaución.

08:24 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Puebla - Acatzingo, km 131, dirección Acatzingo. Reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance). En la zona se registra carga vehicular. Maneja con precaución.

08:15 horas. Autopista México - Pachuca Tráfico. Durante la madrugada se registró un accidente en la México-Pachuca a la altura Andalucía en Tizayuca

08:00 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Libramiento Poniente Acapulco, km 7, dirección La Venta. Reducción de carriles por atención de accidente (choque de costado). Maneja con precaución.

07:36 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 120. Continúa circulación en contraflujo por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

07:32 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Querétaro, km 56, dirección Querétaro. Registra carga vehicular a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

07:22 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Puebla, Plaza de Cobro San Marcos, dirección Puebla. Registra carga vehicular, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

07:19 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista Puebla - Acatzingo, Plaza de Cobro Amozoc. Carga vehicular en ambos sentidos, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

06:37 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Hermosillo - Magdalena, km 120. Circulación a contraflujo por atención de accidente (volcadura de tracto camión). Maneja con precaución.

06:25 horas. CARGA VEHICULAR. Autopista México-Cuernavaca, Plaza de Cobro Tlalpan. Registra carga vehicular en dirección Cuernavaca, sin reporte de incidentes. Maneja con precaución.

06:13 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista Córdoba - Veracruz, km 10, dirección Córdoba. Continúa reducción de carriles por atención de incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución.