Marina Despliega Más de Mil 600 Elementos para Reforzar la Seguridad en Sinaloa

La seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa será reforzada con el despliegue de más de mil 600 elementos adicionales de la Secretaría de Marina (Semar), quienes realizarán labores de vigilancia en carreteras, playas y sitios turísticos para proteger a habitantes y visitantes.

Como parte de esta estrategia, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, visitó Mazatlán para supervisar el despliegue operativo y revisar las acciones de seguridad implementadas en la entidad.

Durante su visita, también se reunió con la gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, y representantes de los principales sectores empresariales para establecer acuerdos y fortalecer la coordinación entre autoridades y sociedad.

Uno de los objetivos planteados es recuperar espacios públicos y generar condiciones para que las familias vuelvan a disfrutar de parques, plazas y otros lugares de convivencia. Para ello, se reforzará la vigilancia en puntos de interés para residentes y turistas.

En el encuentro también se abordó la reactivación económica del estado mediante el impulso a la construcción, la economía circular y otros sectores productivos. Las acciones buscan promover inversiones, generar empleos y mejorar las condiciones de bienestar de las familias.

Como parte de los mecanismos de participación ciudadana, se habilitó un código QR que permite acceder a un número telefónico de denuncia ciudadana. A través de este medio, la población podrá reportar situaciones que afecten la seguridad de sus comunidades.

La Secretaría de Marina y el Gobierno de Sinaloa acordaron mantener la coordinación con representantes empresariales y distintos sectores sociales para fortalecer la vigilancia, recuperar espacios públicos y favorecer la actividad económica.

El despliegue de los más de mil 600 elementos adicionales forma parte de las acciones de seguridad anunciadas para la entidad, con especial atención en Mazatlán.