Seguridad

Marina Despliega Más de Mil 600 Elementos para Reforzar la Seguridad en Sinaloa

El operativo refuerza la vigilancia en zonas turísticas y busca recuperar espacios públicos y reactivar la economía

Foto: CuartoscuroFoto: Cuartoscuro

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