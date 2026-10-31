¿Qué Pasó Hoy en la Carretera México-Cuernavaca en Dirección CDMX?

Un choque registrado durante la mañana de este sábado provocó afectaciones viales en la carretera México-Cuernavaca, con dirección a la Ciudad de México, en pleno puente por el Día de Muertos. El percance generó reducción de carriles y una importante carga vehicular para quienes se dirigen a la capital.

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente movilizó a elementos policiales, quienes arribaron al lugar para acordonar la zona y realizar labores de control del tránsito. Esta situación ocasionó complicaciones para los automovilistas que circulaban por el tramo afectado.

Hasta el momento, no se reporta la llegada de paramédicos al sitio, por lo que, de acuerdo con la información disponible, no hay personas lesionadas por este percance.

La reducción de carriles puede provocar retrasos durante el recorrido, especialmente por el incremento de vehículos que se registra en las carreteras durante el fin de semana largo.

Ante esta situación, se recomienda a los conductores disminuir la velocidad, mantener una distancia adecuada entre vehículos y atender las indicaciones de las autoridades para evitar nuevos incidentes.