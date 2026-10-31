Movilidad

¿Qué Pasó Hoy en la Carretera México-Cuernavaca en Dirección CDMX?

La afectación podría generar retrasos para los automovilistas que utilizan esta vía

Foto: Guardia NacionalFoto: Guardia Nacional

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+