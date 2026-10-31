Internacional

Embajada de EUA Alerta por Posible Atentado Masivo en Moscú

La representación diplomática pidió evitar el Museo Reserva Tsaritsyno y señaló que coordina una respuesta con las autoridades rusas

EmbajadaLa Embajada de EU advirtió sobre posible atentado con múltiples víctimas en Moscú. Foto: AFP
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