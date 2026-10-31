Embajada de EUA Alerta por Posible Atentado Masivo en Moscú

La Embajada de Estados Unidos en Moscú emitió una alerta de seguridad este sábado 31 de octubre de 2026, tras advertir sobre una amenaza creíble de un posible evento con múltiples víctimas en el Museo Reserva Tsaritsyno, ubicado en la capital de Rusia.

A través de un comunicado, la representación diplomática estadounidense informó que tiene conocimiento de una amenaza contra el recinto, situado en Dolskaya Ulitsa 1, en Moscú, y señaló que el gobierno de Estados Unidos coordina una respuesta con las autoridades rusas correspondientes.

Ante esta situación, la Embajada recomendó evitar las instalaciones del museo durante este sábado, mantenerse alejados de la zona y evitar las concentraciones de personas.

Como parte de su alerta de seguridad, la representación diplomática pidió a las personas que se encuentren en Moscú:

Evitar el Museo Reserva Tsaritsyno y sus alrededores durante este 31 de octubre.

Mantenerse alerta y prestar atención al entorno.

Revisar su plan personal de seguridad.

Mantener cargado el teléfono celular en caso de emergencia.

Llevar una identificación adecuada.

Consultar los medios de comunicación locales para conocer posibles actualizaciones.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Asimismo, pidió a los ciudadanos estadounidenses inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP), con el propósito de recibir información y avisos relacionados con su seguridad.

Hasta la información proporcionada en la alerta, la Embajada no detalló quién estaría detrás de la amenaza ni ofreció información sobre posibles responsables.