Accidentes

Mujer con Síndrome de Down Muere Ahogada en Aljibe de Guadalajara

Su madre la perdió de vista y minutos después la encontró flotando en la cisterna de su vivienda, en la colonia Santa Cecilia

Muere mujer ahogadaLa madre fue quien encontró el cuerpo. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una mujer con síndrome de Down muere ahogada en el aljibe de su casa. Su madre la encontró flotando en la cisterna

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+