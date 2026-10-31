Mujer con Síndrome de Down Muere Ahogada en Aljibe de Guadalajara

Una mujer de 46 años, quien padecía síndrome de Down, murió ahogada al interior del aljibe de su vivienda, ubicada en la colonia Santa Cecilia, al norte de Guadalajara. El hecho ocurrió poco antes de las 20:00 horas, cuando su madre, una adulta mayor con quien vivía, la perdió de vista y posteriormente la encontró flotando en la cisterna.

El incidente se registró sobre la calle Luis Alcaraz, al cruce con Pepe Guízar. A su llegada, elementos de Bomberos de Guadalajara confirmaron que la mujer se encontraba dentro del aljibe y realizaron las maniobras necesarias para extraer el cuerpo.

José Armando Camacho, Bomberos de Guadalajara, compartió“A nuestro arribo nos percatamos de que efectivamente se encontraba en el interior. Por parte de nuestro USAR 5 se realizan las maniobras con equipo para poder hacer la extracción del mismo”.

Debido a los tandeos anticipados de agua registrados en los últimos días, las familias han incrementado la frecuencia con la que revisan sus aljibes y cisternas. Ante ello, la recomendación es mantener estos depósitos siempre cerrados para evitar accidentes.

Apenas a mediados de semana se registró una tragedia similar en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, donde una niña de dos años murió ahogada al caer en un aljibe.