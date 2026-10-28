Buscan a 2 Menores que Escaparon de un Albergue en Zapopan

Las dos menores que se fugaron de un albergue en Zapopan siguen ilocalizables, se trata de una joven embarazada y otra que tiene un hijo, un bebé de aproximadamente un año de edad.

Los hechos ocurrieron en el albergue que se encuentra en el cruce del Periférico y la Av. Vallarta, el cual continúa operando con normalidad.

De acuerdo con la autoridad, eran tres las adolescentes que brincaron la parte trasera de una malla ciclónica, y al tratar de huir, una de ellas, otra joven embarazada, no lo logró y cayó sufriendo una fractura en la pierna.

Acerca de la joven que tiene un hijo de casi un año, no se informó si logró escapar con él o si lo dejó en el albergue.

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Los propietarios del albergue indicaron que están colaborando con la autoridad para las investigaciones, sin embargo, decidieron no brindar más detalles.

Mientras que la Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación por lo sucedido.

Cabe señalar que el albergue es una organización de la sociedad civil, en la que señalan que ofrecen apoyo a mujeres embarazadas y madres con hijos en situación de vulnerabilidad.