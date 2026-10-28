Desaparecidos

Buscan a 2 Menores que Escaparon de un Albergue en Zapopan

Una joven embarazada y otra adolescente siguen sin ser localizadas tras haber huido de esta organización

IlocalizableBuscan a dos jóvenes que se escaparon de un albergue en Zapopan. Foto: N+

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Buscan a dos menores que escaparon de un albergue en Zapopan. Una joven embarazada y otra con un bebé de un año siguen desaparecidas. La Fiscalía investiga

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