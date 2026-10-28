Esto Dijo el Activista Samuel Cardona tras su Localización en Monterrey

Después de su localización, el activista Samuel Cardona emitió un mensaje en sus redes sociales donde agradeció el apoyo de todas las personas que se preocuparon por él y que se sumaron a su búsqueda.

Sin dar muchos detalles sobre su caso, prometió que en los próximos días subirá un video donde explicará todo lo ocurrido en torno a su reporte de desaparición, esperando que entiendan la situación por la que está pasando.

“A todxs gracias por tanto, no merezco el esfuerzo y sacrificio que hicieron, de verdad quisiera escribirles y hablar con cada unx de ustedes pero de verdad no tengo fuerza ni energía, y mi mente y corazón son un remolino”, escribió Samuel Cardona en su mensaje.

Por otro lado, la asamblea de ‘Un Río en el Río’, del que forma parte el activista, emitió un comunicado sobre el caso, donde asegura que Samuel fue localizado en buen estado de salud y ya se encuentra con su familia.

La última vez que se le vio a Samuel Cardona fue el pasado 13 de octubre y sus compañeros perdieron comunicación con él a partir del 17 de octubre. Desde entonces inició su búsqueda y posteriormente la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León emitió una ficha para solicitar la ayuda de la ciudadanía y dar con su paradero.

Fue hasta el 27 de octubre que las autoridades y la misma asamblea de ‘Un Río en el Río’ confirmaron su localización con vida. De acuerdo con el comunicado, Samuel atravesó una crisis de salud mental que lo llevo a aislarse e interrumpir la comunicación con las personas cercanas a él.

Dicha situación estuvo relacionada con el desgaste emocional y la carga de trabajo que ha implicado su participación en la defensa del medio ambiente de Nuevo León, de acuerdo con lo que comentó el activista a sus compañeros de ‘Un Río en el Río’, con quienes a luchado por proteger el Río Santa Catarina.

La asamblea destacó que esta labor que realizan con convicción y amor, tiene un alto costo personal y colectivo, pues mientras intentan defender el territorio, también cumplen con sus temas responsabilidades laborales y personales, lo que muchas veces hace que dejen en segundo plano su propio bienestar.

Además, después de agradecer el apoyo mostrado por la ciudadanía, colectivos y autoridades, pidieron respeto a la privacidad de Samuel Cardona y su familia durante este proceso que esta viviendo.

SHH