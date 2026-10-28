Desaparecidos

Esto Dijo el Activista Samuel Cardona tras su Localización en Monterrey

A través de sus redes sociales compartió un comunicado para agradecer por el apoyo y hablar sobre lo ocurrido

Samuel CardonaSamuel Cardona, activista de Monterrey. Foto: @scardona92

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+