Internacional

Así Fue la Fuga de Flávio Bolsonaro a EUA: Cronología Minuto a Minuto de su Salida de Brasil

Así es como el excandidato presidencial mantuvo en vilo por 24 horas a Brasil tras desconocerse su paradero

Así se Fugó Flávio Bolsonaro de Brasil a Estados Unidos: CronologíaFlávio Bolsonaro, excandidato presidencial y senador de Brasil. Foto: Reuters
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+