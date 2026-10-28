Así Fue la Fuga de Flávio Bolsonaro a EUA: Cronología Minuto a Minuto de su Salida de Brasil

La fuga a Estados Unidos del excandidato presidencial y senador Flávio Bolsonaro sorprendió al mundo y dejó a Brasil en vilo por 24 horas tras desconocerse su paradero.

Apenas habían transcurrido dos días de que había perdido la segunda vuelta contra el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cuando huyó de Brasil. Así fue su ruta para salir del país.

Su primera parada fue Argentina e hizo escala en Ecuador. Esto sin importar que tenía una prohibición judicial de salir de Brasil ya que es investigado por corrupción.

El legislador ultraconservador decidió huir tras recibir una orden de la Corte Suprema para entregar sus pasaportes en el marco de una investigación por lavado de dinero, en la cual él niega haber cometido alguna irregularidad.

Esta es la cronología de su fuga:

Domingo 25 de octubre: derrota electoral e impugnación

Bolsonaro perdió la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil frente al candidato Lula da Silva, a pesar de haber comenzado la contienda como favorito tras ganar la primera vuelta.

No reconoció su derrota y afirmó que buscaría la anulación de los comicios, argumentando que una decisión del Tribunal Supremo, que amplió el horario de votación en dos horas, afectó el resultado.

Líderes mundiales reconocieron rápidamente la victoria de Lula, pero el expresidente estadounidense Donald Trump y el presidente argentino Javier Milei guardaron silencio inicio.

Lunes 26 de octubre: Juez emite orden sobre pasaportes

El presidente Donald Trump alegó sin presentar pruebas, que las elecciones brasileñas “parecieron otra elección amañada”, pero el Partido Liberal de Bolsonaro reconoció el resultado de la segunda vuelta.

Bolsonaro publicó un video en redes sociales en el que afirma que la Policía Federal le solicitó entregar su pasaporte, siguiendo una orden del juez del Tribunal Supremo Alexandre de Moraes.

El senador declaró que acatará la orden y rechazó las especulaciones sobre una posible huida de Brasil tras las elecciones.

Martes 27 de octubre: Reportes sobre su huida

01:00 horas: Medios argentinos informaron que Bolsonaro había salido de Brasil rumbo a Argentina y que planeaba continuar hacia Estados Unidos a bordo de un jet privado que lo esperaba en el aeropuerto de Puerto Iguazú, cerca de la frontera.

11:15 horas: Las autoridades migratorias argentinas señalaron que no tenían registro de la entrada de Bolsonaro al país; añadieron que los inspectores revisaron la aeronave y a su tripulación, sin encontrar ningún plan de vuelo que lo incluyera a él o a su familia.

Radar de AirNav

11:30 horas: Un portavoz de Milei indicó que Argentina ha tomado nota de la victoria de Lula, pero que no tiene previsto felicitarlo; asimismo, evitó comentar si Argentina consideraría una eventual solicitud de asilo por parte de Flávio Bolsonaro.

12:00 horas: Bolsonaro incumple el plazo para entregar sus pasaportes. Aunque se desconocía su paradero, fuentes de la policía federal informaron que los documentos fueron anulados.

14:15 horas: Medios de Brasil informaron, citando a aliados de Bolsonaro, que el senador viajó a Estados Unidos.

14:20 horas: Un aliado de Bolsonaro comunicó que este ya había abandonado Brasil y se dirigía a Estados Unidos.

14:30 horas: Un funcionario estadounidense declaró que Bolsonaro viajaba en un avión con destino a Estados Unidos.

18:05 horas: Un alto funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que el excandidato y su familia podrán ingresar al país y recibirían visados especiales.

18:25 horas: Lula calificó de “vergonzosa” la salida de Bolsonaro de Brasil tras su derrota electoral.

Miércoles 28 de octubre: Llegada oficial a Estados Unidos

00:22 horas: Los datos de seguimiento de vuelos muestran que un Gulfstream G400 de Baires Fly, con matrícula LV-JQW, despegó de Puerto Iguazú.

01:30 horas: Trump declaró que habría aprobado la llegada de Bolsonaro a Estados Unidos y calificó las elecciones en Brasil de “muy extrañas”.

02:00 horas: La autoridad migratoria argentina informó que Bolsonaro y su familia ingresaron en la provincia de Misiones a última hora del 27 de octubre con documentos de viaje válidos. Cruzaron el puente Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, y posteriormente embarcaron en un vuelo privado de Baires Fly con destino a Guayaquil, Ecuador.

05:46 horas: La aeronave llega a Guayaquil, según los datos de seguimiento de vuelos.

06:22 horas: El avión despegó de Guayaquil rumbo al aeropuerto ejecutivo Opa-locka, en Miami, según la empresa de seguimiento de vuelos FlightAware.

10:31 horas: La aeronave llegó a Miami; imágenes de TV mostraron a Flávio Bolsonaro descender junto a su esposa y sus dos hijas.

16:00 horas: La Policía Federal (PF) de Brasil aclaró que el senador Flávio Bolsonaro no es considerado como "prófugo" de la justicia brasileña. Explicó que la existencia de medidas cautelares, incluyendo la incautación de pasaportes, la prohibición de salida del país y la restricción de contacto con otros investigados, "en sí mismo no caracteriza la condición de fugitivo ni autoriza el arresto, la vigilancia permanente u otras medidas cautelares" contra el senador por el Partido Liberal (PL).

HVI