Internacional

Sistema LZB: Así Funciona el Sistema de Seguridad Involucrado en Choque de Trenes en España

Luego del accidente mortal, las autoridades en España dieron a conocer que están en proceso de reemplazar el sistema LZB al considerarla una tecnología antigua

"Sistema LZB: Así Funciona la Tecnología que Vigila la Velocidad de los Trenes en España "Lugar del accidente de dos trenes de alta velocidad, uno de Renfe y otro de Iryo, en Toledo, España. Foto: EFE

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+