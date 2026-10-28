Internacional

Flávio Bolsonaro se Autoproclama el ‘Verdadero Presidente Electo de Brasil’ desde EUA

Con la venia de Donald Trump, el senador de extrema derecha y excandidato presidencial arribó en un vuelo privado a Miami tras salir de Brasil

Flávio Bolsonaro llega a Miami y dice haber sido víctima de fraude electoralFlávio Bolsonaro llega a Miami y dice haber sido víctima de fraude electoral. Foto: Reuters

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