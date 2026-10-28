Flávio Bolsonaro se Autoproclama el ‘Verdadero Presidente Electo de Brasil’ desde EUA

Flávio Bolsonaro declaró este miércoles que es el legítimo líder de su país, después de llegar a Estados Unidos en lo que considera un exilio autoimpuesto. El derrotado candidato presidencial de derecha brasileño insistió en que fue víctima de un fraude electoral por parte de Lula da Silva.

“Soy el presidente electo, y los criminales que robaron las elecciones en Brasil forman parte de una organización criminal que ha instaurado una tiranía”, afirmó Bolsonaro en un comunicado publicado desde su cuenta de X. Además, el senador de extrema derecha aseguró que “liderará la oposición” desde Miami, Florida.

En un comunicado posterior, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro matizó sus declaraciones previas y se presentó como “líder” en lugar de “presidente”. El político de 45 años aterrizó en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-Locka, en el condado de Miami-Dade.

El gobierno de Donald Trump mantiene fuertes vínculos con Flávio Bolsonaro, así como con su padre, quien está bajo arresto domiciliario en Brasil. El expresidente fue hallado culpable de intentar un golpe de Estado en 2022 tras la anterior victoria de Lula en las urnas.

Al ser cuestionado por los medios de comunicación, Trump declaró que las elecciones en Brasil le parecieron “muy extrañas”. Sin embargo, aseguró que no “se involucrará”:

“Le dimos un pase para entrar en el país, así que ya veremos, pero no me involucraré. Fue una elección muy extraña... Pensé que fueron tratados muy injustamente y no tomé una posición en las elecciones, como sabes, pero cuando veo algo que es inapropiado, lo menciono”, declaró.

Aún no se conocen todos los detalles sobre la llegada de Bolsonaro a Miami en compañía de su esposa e hijas. El senador es investigado por presuntos delitos de corrupción, así como por lavado de dinero. Ante la inminente expiración del fuero, se le ordenó entregar sus pasaportes. No obstante, el político partió hacia Estados Unidos en un recorrido que pasó por Argentina y Ecuador.

Autoridades policiacas aseguraron a la agencia AFP que los pasaportes de Bolsonaro, tanto el civil como el diplomático, habían sido anulados. No obstante, el excandidato habría abandonado el país con un pasaporte de Italia, pues el político posee la doble nacionalidad desde 2023.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó en un comunicado que Bolsonaro y su familia ingresaron al país tras pasar una inspección “conforme a las leyes y procedimientos de inmigración aplicables”.

El juez que dictó la prohibición de viaje al senador fue Alexandre de Moraes, integrante del Tribunal Supremo, que también encabezó el caso contra Jair Bolsonaro. Una promesa de campaña del candidato de extrema derecha era buscar la destitución del magistrado.